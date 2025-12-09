PNP wala masayod sa nahimutangan ni Bato

Wala makadawat og impormasyon ang Philippine National Police (PNP) mahitungod sa nahimutangan ni Senador Ronald “Bato” dela Rosa taliwala sa mga taho bahin sa pagpagawas og arrest warrant batok kaniya sa International Criminal Court (ICC).
“As of now, we don’t know about his whereabouts...Wala naman siyang warrant of arrest or basis for the arrest,” matod ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nartatez Jr. sa usa ka interbyu.
Sa miaging semana, ang kanhi presidential spokesperson nga si Harry Roque nipahimangno kang Dela Rosa human siya niangkon nga ang ICC nipagawas na og arrest order batok kaniya.
“Senator Bato, your warrant of arrest is out! H’wag ka pa-kidnap! Insist that you have the right to be brought before a Philippine Court first!” matod niya.
Pipila ka semana ang milabay, si Ombudsman Jesus Crispin Remulla niangkon usab nga ang arrest warrant batok sa kanhi hepe sa PNP gipagawas na.
Ang Department of Justice ug ang Department of the Interior and Local Government niingon nga wala silay bisan unsang impormasyon bahin sa arrest warrant.
Sukad pa niadtong Nobiyembre 10, si Dela Rosa wala na magpakita sa bisan unsang hearing sa Senado.
Si Senador Panfilo Lacson niingon nga si Dela Rosa nisulti kanila sa ilang group chat uban sa ilang kaubang mga lawmaker nga iyang gub-on ang iyang rekord sa pagtago.
Si Lacson mismo nitago sa gawas sa nasod niadtong 2010 human gipagawas ang arrest warrant batok kaniya tungod sa iyang giingong kalambigitan sa pagpatay niadtong 2010 sa publisista nga si Salvador “Bubby” Dacer ug sa iyang drayber nga si Emmanuel Corbito.
Nahimo siyang fugitive sulod sa labing minos 15 ka bulan, sa wala pa siya mibalik sa nasod niadtong Marso 2011 human gibawi ang mga kaso batok kaniya. / TPM / SunStar Philippines