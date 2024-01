PNP: Way hulga sa destabilisasyon

Walay nadawat nga report ang Police Regional Office 7 nga dunay nagtinguha nga mga police official nga makigbatok sa gobyerno kun destabilization plot.

Matod ni Police Lt. Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga maayo ang relasyon sa kapulisan tali sa laing law enforcement agencies sama sa Armadong Kusog sa Pilipinas.

Tanang impormasyon sa mga ahensya sa gobyerno sa rehiyon 7 wala magtumbok nga dunay movement aron gub-on ang pamunoan ni Presidente Ferdinand Marcos Jr.

Gidugang ni Pelare nga high morale ang kapulisan sa Central Visayas human sa paghatag sa hugot nga seguridad sa bag-o lang natapos nga Sinulog Grand parade nga gitambungan sa 3 milyunes ka mga tawo.

Si Philippine National Police (PNP) Chief Police General Benjamin Acorda Jr. ningdayeg sa mga polis nga naghatag og siguridad sa Sinulog nga niresulta sa malampuson ug malinawon nga dako’ng kalihukan.

“The state of the morale of the police is very high especially after the security coverage sa atong Sinulog 2024 which turnout to be one of the most secure and safest sinulog celebration in recent years,” matod ni Pelare.

Wala pa usab makadawat og impormasyon ang PRO 7 nga dunay ipatuman nga lapad nga lahugay ang PNP sa tibuok nasod.

Apan gipasabot ni Pelare nga kon dunay heneral nga moretiro, normal na sa ilang organisasyon nga ipatuman ang lahugay aron usab mosaka ang ranggo sa ubang mga police official.

Sa kaulohan, dunay pipila ka retirado nga mga heneral nga ningpahibawo sa Presidente nga way kamatuoran nga dunay nagtinguha nga siya pakanaugon sa katungdanan pinaagi sa pag-alsa sa kapulisan ug kasundalohan.