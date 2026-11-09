PNP: Way nakita’ng ebidensiya naglambigit sa anak ni Markle

Wala pay nakaplagan nga ebidensiya ang Philippine National Police (PNP) nga naglambigit kang Thomas Markle Jr. sa giingong mga kaso sa pag-abuso sa sekswal nga aspeto batok sa mga bata, diin nalambigit ang iyang amahan nga si Thomas Markle Sr.
Bisan pa niini, nagpadayon ang mga imbestigador sa pagsusi kon aduna bay posibilidad nga nalambigit sab siya niini.
Matod ni PNP Chief General Jose Melencio Nartatez Jr. niadtong Lunes, Nobiyembre 9, 2026, nga gisusi sa mga imbestigador ang mga kauban, kalihukan, ug personal nga mga gamit ni Markle Sr. aron makakuha og mga timailhan, lakip na ang mga butang nga mahimong maglambigit sa iyang anak.
Si Nartatez niingon nga ang PNP hugot nga nakig-alayon sa ubang mga ahensiya sa pagpatuman sa balaod, ilabi na sa mga awtoridad sa Estados Unidos.
“We are looking also of possible violations if there would be or possible violations that he committed here in the Philippines, including his cohort of course because when he was here, he could not have simply been left here all by himself,” saysay sa heneral.
Si Markle Sr., 82, ang amahan ni Meghan Markle, Duchess sa Sussex, nagpabilin sa Pilipinas ilabina sa Cebu, sulod sa siyam ka bulan sa wala pa
mobiya sa nasod sa ikaduhang kwarter sa 2026 human sa pagkaospital nga niresulta sa pagputol sa iyang bitiis.
Niadtong Oktubre 23, 2026, gitugyan ni Markle Jr. ngadto sa mga awtoridad sa Pilipinas ang mga elektronik nga aparato ug uban pang personal nga mga gamit nga giingong iya sa iyang
amahan.
Apil niini ang tulo ka memory card ug usa ka cellphone nga sa ulahi nakit-an nga adunay sulod nga gidudahang materyal sa sekswal nga pag-abuso sa bata. /TPM/SunStar Philippines