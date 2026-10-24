Ang Philippine National Police Academy (PNPA) mopahigayon og PNPA Cadet Admission Test karong Dominggo, Oktubre 25, 2026, sa University of Cebu, Banilad Campus ug sa Dakbayan sa Tagbilaran, Probinsiya sa Bohol.
Apan matod ni Police Lt. Col. Maria Divina Gracia Banggolay, ang chief examiner sa admission test, nga wala pa hingpit nga gitak-upan ang pagpanawat sa mga aplikante nga mokuha sa pasulit sanglit modawat sila og walk-in application didto sa UC-Banilad Campus alas 8 sa buntag sa Sabado, Oktubre 24, 2026.
Ang moapil sa admission test kinahanglan nga nagpangedaron og 18 ngadto sa 22 anyos sa dili pa mag-Mayo 1, 2027, og nigraduwar sa senior high school. Ang rekisitos nga gikihanglan mao ang birth certificate, school records o kaha transcript of records, Form 137 nga adunay general average nga 85 porsiyento ug 2x2 pictures nga puti ang background.
Dugang ni Banggolay nga kon makapasar ang aplikante sa PNP cadet admission test mopaubos na dayon siya sa training sa PNPA sulod sa upat ka tuig nga dunay training allowance nga moabot sa P40,000.
“Pagka-graduate mo halimbawa automatic you will be commissioned as Police Lieutenant, may trabaho ka kaagad, secure napo yun, you belong as police officer,” matod ni Banggolay.
Gipasalig sa PNPA officer nga walay mahitabong hazing sa mga kadete sanglit estrikto na sila sa pag monitor nga walay physical nga pagpasakit kanila. / AYB