Pobe: Mi-file og COC minos pa, modaghan kon hapit na deadline

Minos pa ang mga politiko nga nag-file sa ilang certificate of candidacy sa ikaduhang adlaw sa filing period sa Miyerkules, Oktubre 2, 2024.

Kini ang gibutyag ni Commission on Elections (Comelec) Region 7 Director Francisco Pobe nga nahinabi sa SunStar Cebu sa naasoy nga adlaw.

Apan gipaabot ni Pobe ang pagdali sa mga kandidato nga mo-file sa ilang COCs padulong sa pagtapos sa gitakdang panahon sa pag-file, labi na sa Oktubre 6, 7, ug 8.

"We expect the surge towards the end, just like in past elections," matod ni Pobe.

Siya nidugang nga mao kini ang tendensiya sa Filipino nga mo-file kon duol sa deadline, usa ka pattern nga iyang naobserbahan sa miaging mga eleksiyon.

Matod ni Pobe nga wala sila magdahom nga mingaw sa ikaduhang adlaw sa filing tungod sa halapad nga information campaign nga gihimo sa Comelec aron masiguro nga ang mga kandidato mahibawo sa schedule sa filing.

Si Pobe niingon nga aktibo siya nga nag-monitor sa pipila ka importanteng lugar sa Central Visayas.

Ang bag-o niyang pagbisita sa Mandaue City, usa sa mga highly urbanized areas sa rehiyon, kabahin sa paningkamot sa Comelec sa pagsusi sa kahimtang sa mga lokal nga buhatan atol sa filing period.

Naghimo usab siya og monitoring activities sa Cebu City ug Bohol, diin naobserbahan ang susamang sitwasyon sa ubos nga filing turnout.

“It’s quiet everywhere so far, including in Bohol, but we’re prepared for a last-minute influx," dugang ni Pobe.

SEGURIDAD

Ang Comelec mihimo og daghang mga lakang sa seguridad aron masulbad ang gipaabot nga pagdagsang sa mga aspirante nga mo-file og COCs.

Matod ni Pobe, ang lokal nga kapulisan, rescue teams, ug mga ahensya sama sa Philippine National Police (PNP) ug Red Cross naka-standby, andam nga motabang sa crowd control ug pagtubag sa bisan unsang wala damhang insidente.

“Among gisiguro nga ang tanang field offices segurado ug andam alang sa bisan unsang posibleng senaryo sa mga adlaw sa pag-file, ilabi na sa katapusang adlaw nga magdahom nga daghan pang mga aspirante ang mosulod,” dugang niya.

Gawas sa pagdumala sa pag-file sa COC, si Pobe niingon nga ang mga update sa nagpadayon nga reshuffling sa mga personahe sa Comelec agig pagpangandam sa 2025 elections.

RESHUFFLING

Kini nga reshuffling kay kasagarang gawi sa panahon sa eleksyon ug gituyo aron masiguro nga ang mga opisyal magpabiling neyutral ug dili maimpluwensyahan sa ilang kanhing mga buluhaton.

Mismo si Pobe, kinsa opisyal pa gihapon nga regional director sa Rehiyon 13 (Caraga) sa Mindanao, temporaryong nadestino sa Rehiyon 7 human sa pagkamugna sa Rehiyon 18, ang bag-ong Rehiyon sa Isla sa Negros.

Sugod Hulyo 1, 2024, ang mga rekord alang sa bag-ong naporma nga Negros Island Region, nga naglakip sa Negros Oriental, Negros Occidental, ug Siquijor, gibalhin na ngadto sa Dumaguete City, diin ang mga central files alang sa rehiyon gibase na karon.

Kini nga pagbalhin misangpot usab sa reshuffling sa mga opisyal, diin si kanhi Region 7 director Atty. Edwin Cadungog nga gi-reassign sa Caraga Region.

Samtang, si Atty. Si Marchel Sarno, kinsa kanhi nagdumala sa unang distrito sa Sugbo, gitudlo isip acting provincial supervisor sa Sugbo.

Gihatagan og gibug-aton ni Pobe ang kamahinungdanon sa pag-reshuffling sa mga personahe sa panahon sa eleksyon, nga gitawag kini nga usa ka "himsog" nga praktis nga makatabang sa mga opisyal sa Comelec sa pag-adjust sa bag-ong mga palibot ug pagsiguro nga sila mahimulag gikan sa bisan unsang potensyal nga impluwensya sa ilang kanhing mga katungdanan.

"It’s normal or traditional reshuffling during elections, and I believe it’s helpful because it allows us to operate in a new environment, free from any previous influence," matod ni Pobe.

DAGHANG BOTANTE

Matod niya, ang Sugbo lang adunay kapin sa lima ka milyon nga mga rehistradong botante. Samtang ang Bohol adunay gibanabana nga usa ka milyon ka mga botante.

Kini nga mga numero nagsiguro nga ang rehiyon adunay papel sa 2025 nga eleksyon, bisan kung wala ang Negros Oriental ug Siquijor kon hingpit nga maipon sa Negros Island Region (NIR). / CAV