POC nanghinaot og labaw sa upat

Nanghinaot si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham Tolentino nga mas daghang gold medals ang maangkon sa Pilipinas sa 2026 Asian Games sa Nagoya, Japan kompara sa nabulsa niini sa miaging edisyon nga gipahigayon sa China niadtong pandemic-postponed 2023 edition.
Sa China, upat ka gold medals ang naangkon sa Pilipinas diin lakip sa mga nakatunol niini mao ang Gilas Pilipinas basketball squad.
Ang laing nakahatag og gold medal sa Pilipinas niadtong higayona mao sila si pole vaulter EJ Obiena ug jiu-jitsu athletes nga sila si Meggie Ochoa ug Annie Ramirez. / ESL