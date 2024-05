Poe mikonsulta labot sa PUV modernization

Ang buhatan ni Senador Grace Poe nipadala og team sa Kabisay-an aron paminawon ang transport groups gawas sa Metro Manila aron susihon ang affordability kun makaya ba sa mga hingtungdan ang jeepney modernization program.

Ang Sentrong Samahan ng Tsuper at Operators (SSTONE) ug ang Federation of Bacolod City Drivers Association (Febacda) nagtigom sa gibana-bana nga 50 ka mga lider gikan sa sektor sa transportasyon aron ipadayag ang ilang mga kabalaka bahin sa modernization program.

Ang chief of staff ni Senador Grace Poe, Brian Poe-Llamanzares, nipasabot nga iyang gihimo kining mga konsultasyon agi’g tabang sa balaod.

“I’m here to listen. Senator Grace Poe will be your voice in the Senate. I will make sure your concerns reach those in charge. We all want to provide the riding public with the best services possible,” matod ni Poe-Llamanzares.

Bisan kon ang mga lider sa transportasyon miapil sa programa, ilang gitumbok ang tulo ka dagko’ng mga problema.

Una, ilang gikuwestiyon ang paagi sa pagpadagan sa programa sa modernisasyon.

Nagpabiling lisod alang kanila ang pagdawat nga kinahanglang i-turn over ang pagpanag-iya sa ilang mga jeep ug mangutang sa gobyerno aron makapalit sa ilang mga bag-ong jeep.

Ikaduha, ilang gipatugbaw ang mga kabalaka bahin sa mga deadline ug kon unsa kalisod ang proseso sa pag-apil sa programa sa tanan nga mga kinahanglanon nga kinahanglan nila nga isumite.

Ikatulo, ilang gipasabot ang ilang mga reklamo sa mga bag-ong “modernong jeep,” nga nag-ingon nga dako ra kaayo ang mao nga mga sakyanan alang sa pipila ka mga rota nga ilang gipadagan ug usab nga ang accessibility sa mga piyesa alang sa maintenance ila sab nga gikabalak-an.

Si Poe-Llamanzares mibisita usab sa San Pablo, Laguna, ug nakigkonsulta sa mga transport group didto nga nagpatungha’g susamang mga kabalaka.

Ang modernization program nagpabilin nga usa ka kontrobersyal nga programa sa gobyerno sa Department of Transportation. / PR