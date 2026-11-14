Poetry Cafe gilusad

Niawas ang Pink House sa Gorordo Avenue, Dakbayan sa Sugbo agi sa sobra sa gatosan ka mga ningtambong-selebrar sa unang gipahigayong Poetry Cafe, kalihokang kolab sa aktibong mga organisasyon sa pinulongan, sultihay, alampat ug kultura: Alliance Francaise de Cebu, La Vie Parisienne, Arts Council of Cebu Foundation, Lost Books Cebu, ug Women in Literary Arts-Cebu (WILA-Cebu).
Haom sa temang “Beginnings” o mga sinugdanan, ang programa gilusad niadtong Oktubre 12, 2026 ug gibahin og kaduha: pakighinabi sa usa ka featured guest; poetry reading ug open mic.
Alegre ug maundanon ang pakighinabi ni distinguished toastmaster Marlinda “Mayen” Angbetic Tan--usa sa mga haliging nagtukod sa WILA-Cebu ug Arts Council, kasamtangang press relations officer sa WILA-Cebu ug bise presidente sa Alliance Francaise--sa kanhi niyang estudyante sa pilosopiya nga inilang Father of Contemporary Cebuano Poetry ug usa ka retiradong diplomatiko nga si Vicente “Butch” Bandillo, aktibong miyembro ug kanhing presidente usab sa Bathalad Sugbo.
Labaw nga nahugyaw ang tanan sa poetry reading na nga turno ni respetadong magtutudlo, usa sa haliging tagtukod sa WILA-Cebu ug kanhing director sa Cebuano Studies Center Dr. Erlinda Kintanar-Alburo dihang mihisgot nga si Mayen Tan ug Butch Bandillo kay kanhing mga estudyante niya, ug ayha mibasa sa iyahang Cebuano nga piyesa matapos iyahang gihubad pa gyod sa pinulongang English ug French.
Unang gibasa ni WILAnian Yvette Yntig ang mga balak ni Butch Bandillo sa Binisaya ug Iningles, una pa gibasa ni Alliance Francaise direktor Nicolas Facino ang bersyon sa French nga gihubad ni Karla Quimsing, usa sad ka WILAnian ug Bathaladnon nga nag-estar na karon sa France.
Gitawag ug giawhag ni Donald “D” Villamero, aktibo ug hingag nga tag-iya sa Lost Books Cebu, ang mga beterano ug bag-ong tingog alang sa poetry reading ug open mic diin ningpaambit sa ilahang mga piyesa silang WILAnian tagsilya Malou Alorro Garillos, Bathalad presidente CD Borden, Uwan Handurawan, ug uban pang mamalak.
Ang unang Poetry Cafe gitambongan sa dagkong opisyales ug iladong mga ngalan nga mipakita sa ilahang suporta, sama nila ni: Mathilde Sejourne, French Embassy in the Philippines; Leo Laporte, French Ministry for Europe and Foreign Affairs in Paris; Dr. Vivina Chiu, Arts Council of Cebu Foundation; Yrina Vikyrchak, world-class Ukranian writer.
Ipahigayon ang sunod nga Poetry Cafe sa temang “Second Chances” uban si David Foenkinos, bantogang French author ug filmmaker, karong Nobiyembre 24, 2026, sa alas 6:00 sa gabii, didto gihapon sa Pink House, Dakbayan sa Sugbo.