Pogo gilambigit sa surveillance, hacking

Nipadayag sa iyang pagkaalarma si Senador Risa Hontiveros sa gikataho nga pagkalambigit sa Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) sa surveillance activities ug hacking sa mga website sa gobyerno.

Ang Senate Committee on Women, Children, Family Relations, and Gender Equality nga gipangulohan ni Hontiveros nilusad niadtong Martes, Mayo 7, 2024, sa imbestigasyon niini sa bag-o lang gi-raid nga Pogo hub, Zun Yuan Technology Incorporated (ZYTI), sa Bamban, Tarlac, nga niresulta sa pagluwas sa 800 ka mga empleyado, lakip ang 500 ka mga langyaw, diin 427 niini mga Chinese national.

Si Hontiveros niingon nga siya “nadisturbo” human makadawat og impormasyon gikan sa intelligence community nga ang Pogo hub gigamit usab alang sa surveillance activities.

Siya niingon nga ang pag-hack sa mga website sa mga ahensya sa kagamhanan “masubay” usab sa compound.

“Are Pogos now being used to spy on us? Ginigisa na ba tayo sa sarili nating mantika?” matod ni Hontiveros.

Ang raid naggumikan sa reklamo sa usa sa mga trabahante niini nga Vietnamese nga nakaikyas gikan sa pasilidad, nga nahimutang pipila ka metros gikan sa Municipal Hall sa Bamban sa Tarlac.

Napalgan sab sulod sa 7.9 ka ektarya nga propyedad, nga gipanag-iya sa Baofu Land Development Inc., (BLDI) apan giabangan sa ZYTI, ang daghang luho nga mga salakyanan ug daghang salapi nga gitago sa sulod sa mga security vault, ug uban pa.

Namatikdan usab ni Hontiveros ang naggilakgilak nga mga villa nga naa sulod sa compound, nga nagkantidad og kapin sa P40 milyunes matag usa; ang bodega sa bino; pinakabag-o nga kusina ug kasilyas; usa ka bunker sa ilawom sa yuta; ug usa ka maze sa mga tunnel.

“Ang tanong, bakit may bunker, bakit may tunnels? Why would a registered Pogo conducting legal activities need this?” matod niya.

“Pogo at scams lang ba ang intensyon, or is there a larger, and more sinister end game? It does not abate my worries in the least that separate sources in the intelligence community and various executive agencies are sounding the alarm of large tracts of land around Edca Sites being purchased by Chinese nationals with Filipino identity documents. Ang modus, di umano, ay late registration of birth,” dugang ni Hontiveros.

Ang magbabalaud niingon nga aduna usay klarong documentary evidence nga naglambigit ni Bamban Mayor Alice Guo sa operasyon sa ZYTI.

Nakita sa hearing nga gitabangan ni Guo ang kompaniya nga makuha ang pagtugot sa pag-operate.

Namatikdan nga ang metro sa kuryente sa mga pasilidad narehistro ubos sa ngalan ni Guo ug nga siya ang tag-iya sa usa sa luho nga mga sakyanan nga nakuha gikan sa compound. / TPM sa SunStar Philippines