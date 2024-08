‘Pogo hub’ sa Lapu, gironda

Hotel nga nahimutang sa Barangay Agus, dakbayan sa Lapu-Lapu nga gikatahong adunay presensiya sa Philippine Offshore Gaming Operator (POGO) ang gironda sa hiniusang puwersa sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), National Bureau of Investigation (NBI), Department of Social Welfare and Development (DSWD), Inter-Agency Council Against Trafficking (IACAT) ug Bureau of Immigration (BI).

Girumbo sa mga operatiba ang maong establisemento, Sabado sa hapon, Agusto 31, 2024 diin naabtan ang kapin sa 100 ka mga tawo nag-operate sa giingong scam nga operasyon ug sagad sa naglambigit mga langyaw sama sa Chinese national, Indonesian ug adunay taga nasud sa Myanmar.

Matod ni Atty. Renan Oliva, National Bureau of Investigation (NBI) 7 director nga gipaubos pa sa profiling ang mga na-rescue nga mga Chinese national nga gidudahan nga nag-operate sa scam.

Adunay nakuha nga computers sulod sa hotel nga gituohang gihimong hub sa love scam ug lainlaing matang sa online scam.

Gipasabot ni Oliva nga adunay unang gi-inquest ang piskalya sa dakbayan sa Lapu-Lapu sa kaso sa slight illegal detention diin tulo ka Indonesian national ang nakaeskapo ug mireklamo niadtong Hulyo 21, 2024.

Tungod niini ni-request ang Indonesian embassy alang sa himuon nga rescue operation sa ilang citizens.

Migawas sa imbestigasyon nga dili lang ang duha ang biktima human mitug-an ang tulo ka Indonesian nga moabot sila sa 40 ngadto sa 60 ug aduna pa'y lainlain nga nationality ang gipatrabaho sa POGO.

Tungod niini mihimo og surveillance ang NBI 7 ug ubang ahensiya sa gobiyerno aron pagsuta kon unsa ka tinuod.

Human na-verify ang maong report nakig-alayon ang NBI-7 sa PAOCC, DSWD ug Bureau of Immigration alang sa ilusad nga rescue operation.

Apan nakurat sila sa ilang pagsulod sa maong hotel nga adunay daghang computers nga nag-operate og love scam nga gipadagan sa mga Chinese national, Indonesian ug Myanmar Nationals.

“Initially, ang una violation sa immigration laws, but we discovered na scam murag involve sila sa scam, so we are processing each identity sa mga foreigner including who are rescued,” matod ni Oliva.

Gawas sa mga langyaw adunay mga Filipina ang na rescue usa ani menor de edad nga gi-turnover na sa DSWD 7 alang sa processing ug profiling.

MIBALHIN SA CEBU

Dugang ni Oliva nga kadtong mga nag-operate og POGO sa Luzon nga naronda nga wala mapasakahi og kaso mibalhin sa Sugbo aron ipadayon ang ilang scam operation.

Adunay tulo ka building ang ilang giokupar diin sa ubos nga bahin adunay bar ug restaurants aron kadtong mga nag trabaho sa maong scam hub dili na kinahanglan nga manggawas.

Sa pagsuwat ning balita nagpadayon pa ang search sa building sa mga sakop sa NBI ug PAOCC.

Samtang gipangkuha ang mga dokumento sa maong mga langyaw sama sa pasaporte aron pagsuta kon aduna bay mga illegal nga nakasulod sa Pilipinas.

Gibutyag ni Winston Casio ang spokesperson sa PAOCC nga human nila madawat ang tanang impormasyon didto sa kaulohan labot reklamo sa gobyerno sa Indonesia mihimo dayon silag plano alang sa ilusad nga rescue operation uban sa Department of Jusctice.

“We are here to rescue the Indonesian nationals, kaya lang pagdating namin didto inflagrante delicto caught in the act nakita namin na mayroong mga scam farm dito.

“(May) nakita kaming three scam farms run by Chinese, Indonesian and Myanmar nationals,” matod pa ni Casio.

Gawas sa dakbayan sa Lapu-Lapu naka monitor usab ang PAOCC nga duna pa sa laing lugar sama sa probinsya sa Sugbo apan wala lang una sila itug-an ang nahimutang.

Ang POGO una na nga gi-ban sa Pilipinas human mipagawas og kamandoan si Presidente Ferdinand Marcos Jr pag dakop sa maong matang sa illegal nga sugal.

MAYOR CHAN

Samtang, si Lapu-Lapu City Mayor Junard ‘Ahong’ Chan namahayag nga nakig-alayon siya sa NBI alang sa mga detalye nga nahipos human sa gihimong pagpangronda.

“Ang nadawat nako na information ganiha [Aug. 31] that there were two Indonesian nationals na-rescue sa Mandaue City unya nag-ingon na duna pa sila’y 40 kabuok nga naa sa Lapu-Lapu,” matod pa ni Chan.

“Niadto sila sa Soong, Barangay Mactan, they found out it’s negative. Karon naa sila sa Tourist Garden Hotel mao na akong pangutan-on ang NBI kung ang question if naa ba’y operation for Pogo or kato tong 40 Indonesians,” dugang pa sa mayor sa telephone interview sa SunStar Cebu.

Mipasalig ang mayor nga sa higayon nga mapamatud-an nga POGO ang maong kalihokan dili siya magpanuko sa pagpasira sa maong establisemento.

MANDO

“Well, I already had a marching order. We have profiling in every barangay kay wa man gud ta kahibaw kung are they operating Pogos or not so ang atoa mag profiling ta sa mga barangays labi na sa mga subdivisions kung kinsa naa diha,”sigun pa sa mayor.

Si Police Lt. Col. Christian Torres, spokesperson sa Lapu Lapu City Police Office, pinaagi sa text message miingon nga gitahasan sila sa pag-secure sa palibot sa establisemento atol sa pagronda.

Si Torres mipabot nga bugtong si Winston Casio, ang national spokesperson sa Presidential Anti-Organized Crime Commission (PAOCC), ang otorisado nga moluwat og inpormasyon sa gihimong operasyon. / dugang taho gikan ni DPC