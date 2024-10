‘Pogo’ operation sa Moalboal, nabunggo

Tungod sa pag-aplay alang sa mas kusog nga internet connection, nadiskubrehan ang gituohang ilegal nga kalihukan nga posible adunay kalambigitan sa Philippine Offshore Gaming Operation (POGO) sa lungsod sa Moalboal.

Si Moalboal Mayor Inocentes “Titing” Cabaron mibutyag nga aduna siyaý nakuha nga impormasyon kalabot sa usa ka resort nga nag-request og mas kusog nga internet connection aron maka-operate sa ilang negosyo.

“Nahug gyud na nga naay naghatag namo og information nga kanang Happy Bear nag-request og strong high-speed Wi-Fi, makaduda man. Usa na sa requirements nga mag establish og Pogo activities bitaw so nag-discuss mi ani sa akong chief of police nga ipa-locate na ang Happy Bear,” matod ni Cabaron, Oktubre 10, 2024.

Hinungdan nga iyang gimanduan ang Bureau of Fire Protection (BFP) nga susihon ug ipaubos sa fire inspection ang resort. Dali usab kining mipatawag sa presensya sa kapulisan human nasuta ang pulos Chinese nationals nga nagpuyo sa maong resort ug walay bisan usa kanila ang nahibaw sa pagsulti og pinulo­nga’ng Iningles.

Gibutyag sa mayor nga legal ug dunay business permit to operate ang establisimento isip usa ka resort.

ADUNAY PERMIT

Base sa dokumento nga nakuha gikan sa posted file sa maong resort, adunay certificate of compliance pinitsahan niadtong Nobiyembre 9, 2020 inubanan sa special permit to operate sa Septiyembre 2020 ug certificate of authority to operate ang maong establisimento sukad pa sa panahon sa pandemiya.

“Akong gipa-check naa silay building permit at the start gyud, legal gyud na ilang business unya kana bang nahaylo tingali sila og mahal nga rental kay nag-rent ra man na. Usahay dili na ni sila magtukod og building mag rent-rent na man lang ni sila og hotel ug resort,” sigon ni Cabaron.

Bisan pa sa hitabo, wala gikonsiderar sa mayor nga alarming ang presensya sa moabot sa 38 ka mga undocumented Chinese nationals nga nasikop sa kapulisan sulod sa Happy Bear Resort sa Barangay Saavedra sa lungsod sa Moalboal sa Oktubre 9, 2024.

“Tinud-anay, it would often arise to the possibility nga gamiton ang ubang resort mao nang we should be vigilant dili ingong ma-alarm,” dugang ni Cabaron.

Apan gimanduan niini ang tanang opisyal sa lungsod ug barangay nga susihon ug panid-an ang mga kalihukan sa ilang palibot aron kalikayan ang mga posibling presensya sa mga ilegal sa lugar.

Kahinumdoman nga sa Septiyembre 19, 2024 gitigom ni Cabaron ang sakop sa kapulisan lakip ang mga barangay kapitan sa lungsod aron tun-an ang mga timailhan sa posibling dunay Pogo operations sa lugar tungod sa nasakpan nga Pogo activities sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

IPASUSI

Samtang gipaubos na sa imbestigasyon sa Criminal Investigation and Detection Unit 7 inabagan sa Bureau of Immigration nga nagdala og interpreter nga makasulti’g Inintsik ang 38 ka mga langyaw nga gi- hold sa Police Regional Office 7 aron makuhaan og pamahayag labot sa ilang kalihukan sa maong resort.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nga walay gipakita nga mga dokumento ang maong mga Chinese National sama sa ilang mga pasaporte.

Mamahimong mag-atubang sila og kaso sa kalapasan sa balaod sa Immigration tungod kay wala man silay dokumento nga napakita nganong naabot sila sa Pilipinas gawas sa kaso nila sa Pogo.

“Right now what can say they don’t have documents so because kining ingon nga mga situation we need to coordinate with BI kay sila man maoy authority on the matter, among gi coordinate na karon sa Bureau of Immigration to determine what are the possible violations of these foreigners,” matod ni Pelare.

Lakip sa ilang subayon matod ni Pelare kon dili sila biktima sa human trafficking sanglit sa ilang nahibaw-an dili sila mamahimong makagawasgawas sa resort ug diha lang gyud sila sa sulod.

Mamahimo sila nga makaligo apan mobalik ra usab dayon sa sulod sa building alang sa ilang naandan nga trababo.

“That’s a possibility, that’s why we will be investigating if they are victims of human trafficking, if there was illegal detention being committed against them and if we can prove that and have evidence towards that end then we will be filing against the one nga nag operate o nag organize aning activities,” dugang ni Pelare.

Subayon kung gikan ba sa Pampanga ug sa Dakbayan sa Lapu-Lapu ang maong mga Chinese National nga unang nabungkag sa mga sakop sa Presidential Anti-Organized Crime Commission kun PAOCC

“We are looking into that, dako pud nag posibilidad nga kauban ni sa grupo but as I’ve mentioned naay language barriers ang atoang mga investigators dili man pud ta pwede mag speculate unless there is a smooth communication between this fo­reigners,” sigon ni Pelare.

Sa ilang kampanya sa paggukod sa POGO Operation matod ni Pelare nga dako og matabang niini ang mga local government units sanglit sila ang dali nga makabantay nga dunay kadudahan nga nag-abang og establisamento sa ilang lokalidad. / ANV,AYB