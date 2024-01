Pogoy mihulagway nga milagro’ng nakabalik pa siya pagduwa sa PBA

Gihulagway sa Sugboanong si Roger Pogoy nga usa ka milagro nga nakabalik pa siya pagduwa sa Philippine Basketball Association (PBA) human siya na-diagnose og myocarditis, usa ka sakit nga adunay kalambigitan sa kasingkasing.

Dihang nasuta ang sakit ni Pogoy niadtong Oktubre 2023, gibanabanang unom ka mga buwan – labing minos – nga dili siya makaduwa.

Apan paglabay lang sa tulo ka mga buwan, nahibalik na si Pogoy sa basketball court.

“Una kasi sabi ng doctor six months, so miracle talaga kaya salamat kay Lord. Kasi nagpa-MRI ako ulit, wala ng nakita, so talagang miracle talaga kasi pinaaga Niya,” batbat ni Pogoy nga napatik sa Spin.ph.

Sa iyang pagbalik og duwa, nakatampo siya og 11 puntos sa kadaugan sa TNT Tropang Giga batok sa Phoenix Super LPG Fuel Masters, 116-96, atol sa pagtiklop sa elimination round sa PBA Season 48 Commissioner’s Cup niadtong Dominggo, Enero 14, 2024, sa Philsports Arena.

Sa kadaugan, nakakumpayot ang Tropang Giga sa ikawalo ug katapusang puwesto sa quarter-finals.