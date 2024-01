Pogoy mobalik og duwa inig Enero 14

Padayon ang pagpakondisyon og balik sa Sugboanong si Roger Pogoy bisan wala niya naigo ang gipunterya nga petsa alang sa iyang pagbalik og duwa sa TNT Tropang Giga sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Commissioner’s Cup.

Nagkanayon si TNT coach Jojo Lastimosa nga ilahang giinat ang pagbalik ni Pogoy karong Enero 14, 2024 atol sa katapusang adlaw sa elimination round diin ilang ikaharong ang Phoenix Super LPG Fuel Masters.

“Roger needs to get in better shape and build more leg strength. The Phoenix game is the target,” pasabot ni Lastimosa nga napatik sa Spin.ph.

Niadto ra untang adlaw sa Pasko, Disyembre 25, 2023, nakatakdang mobalik si Pogoy apan nakadesisyon ang team management nga dili lang nila ahaton ang sitwasyon.

Si Pogoy nasuta’ng adunay sakit (myocarditis) nga adunay kalambigitan sa kasingkasing hinungdan nga taodtaod kining wala nakaduwa.