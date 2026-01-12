Pogoy posible dili kabalik sa PH Cup

Napuno sa kabalaka ang TNT Tropang 5G gumikan kay dako ang posibilidad nga dili na makaduwa pagbalik ang usa sa ilang labing sinaligan nga si Roger Pogoy hangtod mahuman ang ilang kampanya sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup.
Kini gumikan sa nasinating hamstring injury ni Pogoy atol sa kadaugan sa Tropang 5G batok sa Meralco Bolts, 102-83, sa Game 4 sa PBA Philippine Cup semi-finals series niadtong Dominggo, Enero 11, 2026.
“Hopefully it’s not too severe. But the way it looks, it’s not looking good,” matod pa ni TNT coach Chot Reyes nga napatik sa Spin.ph. / ESL