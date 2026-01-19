Pogoy posibleng di makaduwa sa finals

Posibleng dili makaduwa ang usa sa mga pambato sa TNT Tropang 5G nga si Roger Pogoy batok sa defending champions San Miguel Beermen sa tibuok finals series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup, nga sugdan karong Miyerkules, Enero 21, 2026, sa Ynares Center sa Antipolo City.
Mismong si TNT coach Chot Reyes ang nibutyag niini.
Ang Sugboanong basketbolista wala pa hingpit nga naalim gikan sa iyang angol (hamstring) nga iyang nasinati atol sa kadaugan sa Tropang 5G batok sa Meralco Bolts, 102-83, sa Game 4 sa semi-finals best-of-seven series.
“It’s very unpredictable. It doesn’t look good to be very honest about it. Alam mo 'yung hamstring muscle, hindi naman 'yan nate-therapy. It’s just rest and recovery,” matod ni Reyes nga napatik sa Spin.ph.
Si Pogoy, 33, nag-average og 13.7 puntos, 2.6 rebounds, ug 2.1 assists sulod sa upat ka mga duwa sa semi-finals series nga gihuman sa Tropang 5G sulod sa lima ka mga duwa.
Nanghinaot si Reyes nga makabalik ra pagduwa si Pogoy sa finals series – posible sa Game 3 – apan iyang giangkon nga masurpresa siya kon mahitabo kini. / ESL