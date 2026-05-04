Police nga sakop sa SWAT na-hit-and-run, tiil nabali

Nabali ang tiil sa usa ka polis nga sakop sa Special Weapons and Tactics (Swat) sa Mandaue City Police Office human na-hit-and-run sa laing motorsiklo alas 12:07 sa kaadlawon niadtong Sabado, Mayo 2, 2026, sa Sityo Agpasan, Barangay Mabini, bukirang dapit sa Siyudad sa Sugbo.
Ang biktima nga naa pa sa North General Hospital giila nga si Police Corporal Jemar Nodado Solamillo, 30, residente sa Baranay Canduman, Siyudad sa Mandaue.
Sa imbestigasyon sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, nasayran nga sakay ang biktima sa iyang Honda Click nga dunay plate number 615 GBE paingon sa Talamban.
Sa dihang naabot siya sa dulhogon ug likuon nga bahin sa karsada sa Sityo Agpasan, iyang nakasugat ang laing motorsiklo nga nikawat sa linya ug naigo siya.
Tungod sa kakusog sa pagkabangga, ang duha ka motor pulos nangatumba samtang ang biktima nalagpot paingon sa pangpang ug maayo na lang kay nasangit sa sanga sa kahoy.
Human sa nahitabong panagbangga, ang drayber sa motorsiklo nga nakabangga dali nga nisibat.
Maayo na lang kay adunay niagi nga laing nakamotorsiklo nga kabanay ra sab ni Corporal Solamillo nga maoy ni-rescue ug nidala kaniya sa North General Hospital.
Tungod sa kakusog sa impact, nabali ang walang tiil sa biktima ug gitakdang operahan kini.
Ang mga sakop sa TEU padayon pa nga niila sa nakabangga sa biktima. /