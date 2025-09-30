Police official gi-manhunt gipasanginla’ng nanglugos

Nagtagutago ang usa ka opisyal sa Philippine National Police nga adunay ranggo nga Police Lieutenant human gipasanginlan nga nanglugos og menor de edad.
Ang maong polis gireklamo sa ginikanan sa 14-anyos nga biktima sa dihang gidala niini sa beach resort sa Barangay San Roque, Lungsod sa Ginatilan, Sugbo sa alas 12:20 sa kaadlawon sa Dominggo, Septiyembre 28, 2025, ug na- report sa Ginatilan Municipal Police Station alas 10:30 sa gabii sa maong adlaw.
Base sa inisyal nga imbestigasyon nga ang biktima tinun-an sa Grade 9 nga taga Lungsod sa Malabuyoc.
Nasayran nga gidala sa suspek ang biktima sa usa ka resort sa Barangay San Roque ug matod pa gipahimuslan niini ang iyang pagkababaye.
Wala makonpirmar kon unsay tinuoray nga relasyon sa suspek ug biktima.
Nilusad og hot pursuit ang Ginatilan PNP batok sa police official, apan wala na kini maabti sa police station diin siya nadestino.
NADAOT ANG SERBISYO
Ang hepe sa Cebu Police Provincial Office Police (CPPO) nga si Colonel Abubakar Mangelen Jr. ang nimando sa padayon nga pagpangita sa maong suspek dungan sa pagpahibalo ni Police Brigadier General Redrico Maranan, hepe sa kapulisan sa Central Visayas.
Nipagawas sab dayon og order si Maranan pagparelibo sa katungdanan sa suspek sugod niadtong Septiyembre 28, 2025.
Nimando sab si Maranan sa pagpa-surrender sa service firearms niini, PNP ID samtang ang Provincial Headquarters ug Women and Children Protection Desk ang gitahasan sa pagtabang sa biktima alang sa medical examination.
Aron pagseguro nga mapanubag sa iyang nahimong krimen, gimanduan ni Mangelen ang maong polis nga mo-report sa CPPO.
Ang CPPO nipagawas og lookout bulletin sa tanang seaports ug airports sa tibuok isla sa Sugbo.
Nakig-alayon sab dayon sila sa pamilya ug kabanay sa gireklamo nga polis aron sa pag-agni nga motahan sa iyang kaugalingon.
Gawas niini, nakig-alayon na sab ang CPPO sa Internal Affairs Service (IAS) alang sa pagpasaka og kasong criminal ug administratiba dungan sa paghatag og security sa pamilya sa biktima aron mahatagan kini sa seguridad.
Matod ni Mangelen nga ang kapulisan sa Probinsiya sa Sugbo padayon nga committed sa pagtubag ug suporta sa hustisya.
“The Cebu Police Provincial Office remains committed to upholding justice, accountability, and integrity. We assure the public that justice will be served,” matod ni Mangelen. /