Police official gipatay

Patay ang police captain atol sa ilang pinusilay tali sa suspek nga iyang gipangutana nganong nagdala’g armas.

Base sa report sa kapulisan, niadtong Huwebes, Mayo 2, 2024, si Police Captain Roland Moralde, sakop sa Regional Mobile Force Company (RMFB) 14, Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (Barmm), nisita kang Mohiden Ramalan Untal, kinsa nagluklok sa usa ka mubo nga armas sa iyang hawak sa Public Market sa Barangay Poblacion 2, Parang, Maguindanao del Norte.

Nahitabo ang komprontasyon sa dihang nisuway og rikisa si Moralde nga niresulta sa pinusilay tali nila nga miresulta sa hinanaling kamatayon sa suspek.

Sa press conference sa Camp Crame, si PNP chief sa Public Information Office (PIO) Colonel Jean Fajardo niingon nga laing lima ka mga suspek, naglakip sa duha ka mga polis, ang niabot sa dapit nga nahitaboan ug nakigpinusilay nga miresulta sa kamatayon ni Moralde.

Ang duha ka mga polis ug tulo ka mga sibilyan paryente sa suspek nga napatay ni Moralde.

Ang duha ka mga polis ningtahan na uban sa ilang mga armas, samtang nagpadayon pa ang manhunt operation batok sa laing tulo. Mag-atubang sila og kasong murder.

“Ang lumalabas po na motibo ay paghihiganti dahil ‘yung yung limang suspect po ay kamag anak nung unang suspect na napatay ni Captain Moralde,” matod ni Fajardo.

Gikondena sa Philippine National Police (PNP) ang bangis nga pagkamatay ni Moralde.

Ang hepe sa PNP nga si General Rommel Marbil nipadangat sa kinasingkasing nga pahasubo sa mga pamilya, higala, ug kaubanan ni Moralde, samtang iyang gipamatud-an pag-usab ang pasalig sa PNP nga mohimo og hingpit nga imbestigasyon aron mahibaw-an ang mga motibo sa likod sa insidente ug madala dayon ang mga sad-an ngadto sa hukmanan.

Giawhag ni Marbil ang mga indibidwal nga adunay kasayuran nga moduol ug mokooperar sa mga otoridad.

“Let us stand united in condemning all forms of violence and in supporting our law enforcement officers who risk their lives daily to protect and serve our communities,” matod ni Mar­bil. / TPM / SunStar Philippines