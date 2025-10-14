Police official nang-‘rape’ gitangtang sa han-ay sa PNP

Human gikiha ang hepe sa Malabuyoc Municipal Police Station tungod sa pasangil nga nilugos sa 14-anyos nga dalagita sa Lungsod sa Ginatilan, Lalawigan sa Sugbo , gitaktak na kini sa listahan sa Cebu Police Provincial Office ug sa Police Regional Office 7.
Matod ni Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang acting director sa Cebu Provincial Police Office (CPPO), nga naa na sa Absent Without Official Leave (Awol) ang status sa maong police official nga nagranggo og Police Lieutenant.
Wala na kini hatagi og suweldo sa Philippine National Police (PNP) tungod kay giila na kini nga ‘wanted.’
Wala na sab ilha ni Mangelen nga usa ka polis ang maong suspek tungod kay wala na kini sa listahan sa roster member sa PNP.
Gawas sa maong suspek, dunay laing police personnel nga tawo niya sa Malabuyoc Police Station ang gipasakaan sab og kasong administratiba human masuta nga nitabang kini sa pagpaikyas aron dili madakpan.
Wala na sab moawhag ang CPPO nga motahan ang suspek sa iyang kaugalingon sanglit sa mosunod nga mga semana, mogawas na ang warrant of arrest .
“The case of this former policeman now on Awol Mr. ..., as far as we are concern he is on Awol. He no longer receive his salary on in any form from the PNP. He is considered a fugitive of the law, he is no longer connected with Cebu Police Provincial Office of the Police Regional Office 7 and the Philippine National Police,” matod ni Mangelen.
Gibutyag ni Mangelen nga ang gihimo sa suspek nga paglugos sa 14-anyos usa ka personal nga binuhatan.
Apan iyang giangkon nga nakaapekto sa imahen sa PNP ang gihimong krimen apan iyang gipasalig nga dili modupa ang kadagkuan sa Police Regional Office (PRO) 7 ug gipaneguro niya nga mapanubag kini sa balaod.
Una na nga gireklamo sa kabanay sa 14-anyos nga tinun-an sa Grade 9 sa Malabuyoc ang suspek human gilugos didto sa resort sa Barangay San Roque sa Ginatilan niadtong Septiyembre 28, 2025.
Dali nga nilusad og manhunt operation ang Ginatilan Police Station batok sa suspek apan wala na siya sa iyang opisina nga gituohan nga nisibat ug hangtod karon padayon nga nag tagutago. / AYB