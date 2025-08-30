Superbalita Cebu

Police outpost gibalik na sa dalan

Gimontar pagbalik sa kapu­lisan sa Siyudad sa Sugbo ang mga elevated police outpost diha sa kadalanan human ma­kita sa kadagkuan sa Cebu City Police Office (CCPO) nga dako kini og ikatabang sa pagpugong sa krimen.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay deputy city director for operation sa CCPO nga gawas nga adunay police visibi­lity, mas mapadali na sab ang pagresponde sa mga polis ug makuha ang five minute response time.

Nipasabot si Macatangay nga daghan kaayo og mga kri­men nga nasulbad tungod sa presensya sa mga polis sa matag outpost. Dunay 39 ka mga elevated police outpost sa tibuok dakbayan. / AYB

