Police outpost gibalik na sa dalan

Gimontar pagbalik sa kapulisan sa Siyudad sa Sugbo ang mga elevated police outpost diha sa kadalanan human makita sa kadagkuan sa Cebu City Police Office (CCPO) nga dako kini og ikatabang sa pagpugong sa krimen.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay deputy city director for operation sa CCPO nga gawas nga adunay police visibility, mas mapadali na sab ang pagresponde sa mga polis ug makuha ang five minute response time.
Nipasabot si Macatangay nga daghan kaayo og mga krimen nga nasulbad tungod sa presensya sa mga polis sa matag outpost. Dunay 39 ka mga elevated police outpost sa tibuok dakbayan. / AYB