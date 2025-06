Police outpost gitangtang na

Gipanguha na ang mga elevated police outpost nga unang gipahimutang sa mga dapit nga giila nga high crime areas subay sa pagpahaom sa programa ni PNP Chief Police General Nicolas Torre III.

Una na nga nimando si Torre sa tanang Police Regional Office (PRO) tibuok Pilipinas nga sirad-an na ang mga police outpost tungod kay ang tanang personnel kinahanglan nga naa sa karsada nag-roving.

Matod ni Police Colonel Enrico Figueroa ang hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo nga bisan gikuha na nila ang mga elevated police outpost apan ang mga personnel nga nadestino niini wala nila wagtanga ug naa lang gihapon sila sa dapit.

Ang nakalahi lang niini tungod kay ang mga polis dili na sila mamahimong magpundo sa usa lang ka lugar kay gimanduan sila nga magpatrolya sa ilang area of responsibility.

"Yung mga PNP personnel natin na assigned on that location they will be remained there sa location na yun and tinawag natin silang fixed visibility post, yung fixed visibility post na yun same AOR (Area of Responsibility) kung ano yang area of responsibility doon parin sila mag co-concentrate, magpo-focus sila don whenever na magkakaroon tayo ng police response o may manghihingi ng police assistance sila parin ang reresponde," matod ni Figueroa.

Nipasabot si Figueroa nga wala gyud nila hingpit nga gikuha ang mga outpost tungod kay ila kining gibalhin sa mga tunghaan sa Siyudad sa Sugbo subay sa pagbukas sa klase sa sunod semana.

Ang maong police outpost maoy gihimong police assistance desk aron maoy madangpan sa mga tinun-an o kaha mga ginikanan kon dunay motumaw nga problema.

"Para maiwasan po natin na may mansamantala na mga criminal doon sa ating mga estudyante dadagsa sa darating na pasukan," dugang ni Figueroa. / AYB