Police security alang sa media

Arnold Y. Bustamante Andam nga mohatag og siguridad ang kapulisan sa dakbayan ug lalawigan sa Sugbo ngadto sa mga sakop sa media ilabi na niadtong adunay hulga sa ilang kinabuhi. Kini subay sa nahitabong pagpusil patay ni Juan Jumalon, 57, kinsa naila sa iyang pangalan sa radyo nga Johnny Walker. Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for operations sa Cebu City Police Office (CCPO), niingon nga andam nga mohatag og siguridad ang kapulisan kon ugaling adunay hulga. “Kon naa moy mabantayan nga hulga sa inyung kinabuhi, duol gyud mo sa kapulisan kon naa na moy namatikdan nga dili maayo sa inyong palibot,” matod ni Rafter. Nipasalig usab si Police Colonel Percival Zorilla, hepe sa kapulisan sa lalawigan sa Sugbo, nga andam sila nga mohatag og security sa bisan kinsa nga sakop sa Defense PNP Press Corps nga makadawat og hulga sa kinabuhi. “Naa man ang kapulisan para ninyo, duol mo sa among kasingkasing mao nang kinahanglan nga protektahan sad ang atoang media,” matod ni Zorilla. Ang Presidential Task Force on Media Security sa kapulisan sa Central Visayas nagpabilin gihapon.