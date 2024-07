Police visibility mas pahugtan karong adlawa

Gimandoan ni Police Briga­dier General Anthony Abe­rin, hepe sa Police Regional Office 7, ang bag-ong miling­kod nga director s Cebu City Police Office (CCPO) nga si Police Colonel Antonietto Cañete nga ipagawas ang 85 porsiyento sa iyang mga personnel nga magsilbing police visibility ilabi na nga mobalik na og eskwela ang mga tinun-an sa mga pampublikong tunghaan karong adlawa Hulyo 29, 2024.

Matod sa heneral, dako og tabang ang mga polis sa pagpugong sa krimen kon makita ang ilang presensya sa gawas.

Gawas sa police visibility, mopatuman usab kinig checkpoint aron masikop kadtong mga badlongon sa katilingban nga dunay tinguha nga mohimo og krimen.

Mipahimangno si Aberin sa iyang mga sakop nga kon naa na sa gawas, kinahanglan nga sundon ang ilang mga lagda aron di makasugat og problema.

Kinahanglan nga magsugod sa basic ang ilang pagpanarbaho kay kon makita sila sa gawas ug makuhaan og vi­deo nga dunay dili maayo nga gibuhat, dili siya magpanuko sa pagpasaka og kaso.

“Kapag kayo ay na-record na, iba ang ginagawa, of course, administrative sanction, so le­arn from the mistakes of o­thers, wag na nating gayahin yung mga nangyayari nung nakaraan,” pasidaan ni Aberin. / AYB