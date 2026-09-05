Police visibility nakatampo sa pagkunhod sa crime rate

Nikunhod og 25 porsyento ang mga dagko nga krimen o focus crimes sa Central Visayas niadtong Agusto 2026 tungod sa subsob nga pagpatrolya sa kapulisan sa kadalanan ug sa suporta sa komunidad.
Base sa datos sa Police Regional Office (PRO-7), niabot lang sa 129 ka kaso sa index crimes , sama sa pagpamatay, lugos, ug pagpangawat ang natala sa rehiyon sa Agusto.
Mas ubos kini komparar sa 172 ka kaso sa parehong buwan niadtong 2025.
Gipadayag ni PRO-7 Regional Director Police Brigadier General Arnold E. Abad nga dako ang nahimong epekto sa gipalig-on nga operasyon ug presensya sa kapulisan sa mga publikong dapit sa Sugbo, Bohol, Negros Oriental, ug Siquijor.
Matod sa PRO-7, ang mga kaso sa physical injury ug pagpangawat nga kasagaran maoy pinakadaghang insidente sa rehiyon, ang nakatala og dakong pagkunhod.
Sa tibuok rehiyon, miubos usab og 5.70% ang tanang matang sa krimen gikan sa 2,300 ka kaso niadtong 2025 ngadto na lang sa 2,169 karong tuiga.
Bisan pa sa maayong report, nagpahimangno si Abad sa iyang mga sakop nga dili gihapon magkompiyansa ug padayonon ang intelligence-led patrols aron mapanalipdan ang publiko. / ABC