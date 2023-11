Police visibility palig-unon pa

Niining naghinapos ang tuig, gihingusgan pa sa Police Regional Office 7 ang ilang Anti-Criminality and Law Enforcement Operations tungod sa posibiling pagsaka sa kriminalidad ning Pasko.

Matod ni Police Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga gawas sa pagpalig-on pa sa operations, ilang palambuon ang police visibility sa mga dapit nga dunay daghang mga tawo.

Lakip sa ilang gipang monitor ang posibling hulga sa seguridad sama sa dayo nga mga tulisan sama sa pagpanulis sa Oro Sugbo Pawnshop and Jewelry Store sa dalan Colon nga gituohan nga dunay taga laing lugar nga ning-apil.

Napanglantawan sa kapulisan nga kon mosulod na ang ber months ug magkaduol na ang Pasko, mosaka ang mga krimen sama sa kawat, tulis ug uban pa.

“Kini man gung December we usually record, murag slight rise of crimes during December, most specificaly kining crimes against property. Kini ang theft robbery ug carnapping,” matod ni Pelare.

Gimandoan ni Aberin ang tanang city ug provincial police office directors nga pabahaan og mga polis ang kadalanan aron dili mabiktima sa lawless elements ang publiko.