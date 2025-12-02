Police visibility sa mga simbahan ipatuman alang sa ‘Simbang Gabi’

Nagsugod na sa pagpangandam ang kapulisan sa Central Visayas alang sa paghatag sa hugot nga seguridad atol sa pagsugod sa Simbang Gabi sa Disyembre 16, 2025, sa kaadlawon.
Matod ni Police Brigadier General Redrico Maranan, ang hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, nga ang tanang simbahang Katoliko nga dunay misa matag kaadlawon alang sa Simbang Gabi ilang pabutangan og mga police personnel.
Magbutang sila og mga police assistance desk sa matag dagkong simbahan aron nga maoy duolan sa mga tawo kung makasugat sila og problema lakip na mga polis nga mag-foot patrol pagseguro nga ang mga manimbahay nga nagbaktas sa kaadlawon malikay sa mga criminal.
Gipasalig sa heneral nga dunay daghang polis ang makita sa kadalanan gikan sa sayong gabii hangtod na nianang buntag pagseguro nga luwas ang mga Sugboanon sa ilang pagsimba.
Isaka nila ang ilang alert status sa maong panahon hangtod na sa 2026 tungod sa sunod-sunod nga mga dagkong kalihukan sa Central Visayas.
Nipasabot si Maranan nga diretso na ang ilang deployment gikan sa Pasko, Bag-ong Tuig, Sinulog, ug ang ASEAN Summit nga himuon sa Metro Cebu ug Lalawigan sa Bohol diin daghang bisita nga mga opisyal ang mangabot gikan sa lain-laing nasod sa South East Asia.
“Once na mag- start ang Simbang Gabi mayron din tayong deployment on the streets, dahil alam natin during sa Simbang Gabi naglalakad talaga ang mga tao, then right after ng simba some of them go to places sip up coffee and to eat breakfast so babantayan natin sila,” matod ni Maranan.
Wala hinuon maka- monitor ang PRO 7 nga dunay seryoso nga hulga sa seguridad apan wala sila mokompyansa. Gimanduan ang tanang intelligence personnel nga pahugtan ang pagbantay batok sa mga criminal nga mopahimulos sa holiday season. / AYB