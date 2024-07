Policewoman sa Basilica nga nag-viral, girelibohan

Giparelibohan na sa ka­tungdanan ang policewo­man nga nadestino sa Tou­rist Police Unit sa Cebu City Police Office (CCPO) nga nakita sa nag-viral nga video uban sa duha ka security personnel sa gate sa Basilica Minore del Santo Niño sa Sabado sa hapon, Hulyo 27, 2024.

Usa ka lesbian, gay, bisexual, transgender and queer (LGBTQ) nga naka-short pants nga wala nakapresentar og identification (ID) card ug wala gi-honor sa polis ang pasaporte.

Matod ni P/Lt. Col. Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, nga makita sa video nga gipistahan diha sa social media nga milapas ang maong polis sa iya untang trabaho.

Gipasabot ni Pelare nga ang mao unta nga trabaho iyaha na sa gwardya sa Basilica sang­lit sila ang gitahasan kon kinsa ang angayan nga pasudlon ug angayan nga pangitaan og dokumento.

Trabaho sa polis mao lang ang pagpatuman sa seguridad sa usa ka lugar ug diha na sila mosulod kon dunay problema sa seguridad sa usa ka dapit.

Samtang giparelibohan sa katungdanan ang maong babayeng polis, molusad og imbestigasyon ang Cebu City Police Office (CCPO) isip kabahin sa due process sa Philip­pine National Police aron dunggon ang habig niini.

Dili mahimong mag base lang sila sa video nga mikatap sa social media sanglit wala man masayri kon unsa ang sinugdanan ug makig- alayon usab sila sa reklamante aron makuha usab ang pamahayag niini.

Ang LGBTQ nga si Athena nga mao ra usab ang nag upload sa social media, mitug-an atol sa interview sa DyHP nga nasagmuyo siya sa nahitabo kaniya sa maong simbahan.

Iyang gibutyag nga sa dihang nakadungog siya nga kinahanglan og ID ang mosulod nga naka-shorts kay hatagan siya og tapis sa ma­nagement, miatras siya kay iyang pangitaon ang iyang pasaporte.

Diha na siya misaka ang iyang tingog sa dihang dili dawaton ang iyang passport nga sama man unta kini niya og nawong. Nasamotan ang iyahang kasuko sa dihang gipangutana siya kon unsa ang iyang gender.

“Ang isyu is ang shorts, pwede ko makasulod if magtapis ko, only if i-present ang valid ID. Unya dili man sila modawat ato, didto na nag start ang commotion, nipadu­ol na si police officer, didto nako nak-take og video,” matod ni Athena.

Si Athena walo ka tuig na nga nagtrabaho isip magtutudlo sa Taiwan apan lumad siya nga taga Barangay Hipodromo.

Kanhi trabahante sa Department of Education (DepEd) ug nagtudlo sa pipila ka mga publiko ug pribado nga tunghaan sa dakbayan sa wala pa siya mo-abroad sa Taiwan. / AYB