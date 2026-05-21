Polio victim ‘nagbinastos,’ gipadakop

Usa ka lalaki nga giila sa angga nga “Kimpang” ang gibalhog sa prisohan human gireklamo sa usa ka dalaga tungod sa giingong pagpangharas sa alas 4:20 sa hapon niadtong Miyerkules, Mayo 20, 2026, duol sa Petron Gasoline Station sa Barangay Poblacion 1, Dakbayan sa Carcar.
Ang biktima mao si Roslie Arnaiz Briones, 29 anyos, dalaga, real estate broker, residente sa Sityo Kayam, Barangay Napo, Carcar City nga nangayo og panabang sa kapulisan.
Ang suspek mao si alyas “Kimpang,” usa ka barker ug residente sa Proper, Barangay Bolinawan, Carcar City nga gitanggong sa Carcar Police Station samtang nag-atubang og kasong paglapas sa Republic Act 11313 o Safe Spaces Act (Anti-Bastos Law).
Gidakop ang suspek nila ni Police Corporal Moises G. Indig ug Patrolman Lhander Gantuangko nga na-assign sa Police Outpost 1 sa Rotunda sa Barangay Poblacion, human mangayo og tabang ang biktima.
Matod sa biktima, nagpatubil siya sa iyang sakyanan sa maong gasoline station dihang kalit siyang gisinyasan sa suspek og malisyosong lihok.
Giingong gisigihan siya og taghoy ug kidhat-kidhat ni alyas “Kimpang,” samtang nagtutok kaniya ug sige’g panilap sa iyang ngabil.
Tungod sa kahadlok ug kasagmuyo, nisumbong dayon ang biktima sa mga polis nga nag-duty sa outpost sa Rotunda sa Carcar. Dali sab nga niresponde ang mga polis ug wala na nakadagan ang suspek nga naposasan.
Si Police Corporal Jevelyn Lauglaug, assistant chief sa Women and Children Protection Desk (WCPD) sa Carcar Police Station, niingon nga niangkon si alyas “Kimpang” sa iyang gihimong kalapasan.
“Matod niya, mannerism na kuno niya kana kon makakita og gwapa. Casual na kuno niya nga nabuhat,” ingon ni Lauglaug.
Apan sumala sa mga nakaila kaniya, sagad na kining “magpanilap,” ilabina kon adunay babaye nga iyang makita. / GPL