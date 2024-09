Polis: 39th Feast of Passover sa KOJC ‘hapsay, malinawon’

Sumala sa Philippine National Police (PNP), niadtong Lunes, Septiyembre 2, 2024, nga "hapsay ug malinawon" ang pagpahigayon sa Kingdom of Jesus Christ’s (KOJC) 39th Feast of Passover bisan pa sa padayon nga pagpangita sa lider niini nga si Pastor Apollo Quiboloy sulod sa compound.

Sa usa ka pahayag, Si PNP Chief Rommel Marbil niingon nga ang mahinungdanon nga panghitabo alang sa komunidad sa KOJC, nagpadayon nga walay dagkong mga insidente nunot sa makuti nga pagplano ug estratehikong non-intrusive nga presensya sa PNP sa lugar aron masiguro ang pagpanalipod sa tawhanong katungod ug kaluwasan sa publiko.

"Our objective is to harmonize our law enforcement duties with respect for religious freedoms and human rights. The peaceful conduct of the Feast of Passover amid the ongoing lawful police operation underscores our dedication to balancing security with reverence for sacred traditions," matod ni Marbil.

Ang hepe sa PNP Public Information Office nga si Colonel Jean Fajardo niingon nga human sa dayalogo sa nagpakabana nga mga sakop ug mga lider sa KOJC, ilang gikasabotan nga dili gamiton ang mga lugar nga gipaubos sa operasyon sa kapulisan sa tinguha nga makit-an si Quiboloy.

Matod niya nga gisuspenso sa kapulisan ang operasyon labot sa selebrasyon sa KOJC.

Gitataw sa PNP nga ang pagpatuman sa warrant of arrest (WOA) kalabot sa kasong child abuse batok kang Quiboloy ug sa iyang kaubang akusado gihimo una sa legal nga mga pamaagi ug uban ang tumang kahingawa alang sa kaluwasan sa tanang indibidwal nga anaa bisan pa sa hugot nga pagsukol sa iyang mga supporter.

Matod ni Fajardo nga lisod gihapon ang pagdeterminar sa eksaktong lokasyon sa pinitik sa kasingkasing nga ila nang gibantayan sukad pa sa miaging semana tungod sa underground tunnel ug bunker diin gidudahang gitagoan ni Quiboloy kay gidesinyo kini nga makasugakod sa hinimo sa tawo ug natural nga kala­midad.

Gipabilin usab niya ang katungod sa PNP sa paggamit sa Rules of Court (113).

Ang Seksyon 11 nag-awtorisar sa mga opisyal sa pulisya sa pagsulod sa usa ka bilding o enclosure aron madakpan pinaagi sa usa ka warrant o walay warrant.

Ang KOJC sa sayo pa gikuwestiyon ang drilling sa daghang ground areas sa KOJC compound.

Gisugdan sa PNP ang pagpangita sa compound sa KOJC niadtong Agusto 24. / TPM / SunStar Philippines