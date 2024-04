Polis angol sa bangga

Nalandig sa tambalanan ang usa ka polis nga nagmotorsiklo human nabangga sa usa ka sakyanan alas 12:35 sa tungang gabii sa Lunes, Abril 8, 2024, sa N. Bacalso Ave., Brgy. Poblacion, lungsod sa Sibonga, habagatang Sugbo.

Ang biktima giila nga si P/Staff Sgt. Ronilo Arreglo Pastilan, 40 ,minyo, taga sityo Cambaol, Brgy. Alicia, Bohol, nadistino sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB 7) sa Brgy. Bahay Sibonga.

Ang drayber sa Mitsubishi Strada giila nga si Michael Ervin Salupan Superable, 28, taga Carillo St., Purok 43, Riverside, Brgy. Poblacion sa mao nga lungsod.

Sa pasiunang imbestigasyon ni P/Staff Sgt. Bricel Rica­borda, investigator on case sa Sibonga Police Station, ubos sa kamanduan sa ilang hepe nga si P/Capt. Fort Antony Valdez, si Pastilan gikan sa Siyudad sa Sugbo nagsubay sa karsada nga south bound samtang si Superable nga gikan sa Argao nagsubay sa lane nga pa north bound.

Apan matod pa nga pag-abot sa eskina sa Poblacion, ni-left turn si Superable nga wa ni-signal hinungdan nga nadasmag si Pastilan sa passenger side sa Strada.

Sa kakusog sa impact, nalagpot si Pastilan sa windshield sa sakyanan ni Superable.

Ang polis gidali sa pagdala sa mga sakop sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office (MDRRMO) sa Sibonga sa Carcar Provincial Hospital.

Si Superable gikustodiya sa kapulisan sa Sibonga ug kun way amicable settlement pasakaan og kasong reckless imprudence resulting to physical injury and damage to property. / DVG