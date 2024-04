Polis gidid-an sa PNP Chief nga mogamit sa cellphone

Ang bag-ong gitudlo nga hepe sa Philippine National Police (PNP) nga si General Rommel Marbil nipahimangno sa mga polis batok sa paggamit sa cell phone alang sa kalingawan samtang nag-duty.

Sa iyang unang press conference sa Martes, Abril 2, 2024, si Marbil niingon nga imbes mogamit sa ilang mga cellphone, ang mga polis kinahanglang motutok sa pagtuman sa ilang mga katungdanan, ilabina sa pagpugong ug pagtubag sa mga krimen ug pagsiguro sa kalinaw ug kahusay sa ilang mga lugar nga sakop.

“This is my first and last warning, no cellphone during duties. We need patrol, pagka nahuli ka namin nag-cellphone, there will be no forgiveness. Very strict kami diyan. Gusto namin duty, duty, kapag patrol, patrol. Andito ‘yung mga commanders natin. I need beat patrols, gusto ko maramdaman ng tao ‘yung mga pulis natin sa baba,” siya niingon.

Hinuon, giila niya nga ang mga cell phone ang panguna nga paagi alang sa komunikasyon.

“You know, if you look at the tao naman na masyado naman matagal, hindi na siguro (nakikipag-communicate) yun. I caught many people mga policemen natin when I was regional director. Hindi naman ho nag-cell phone yan, may tawag. If we see them watching, e, alam mo naman nag -pe-Facebook lang yan o nanonood ng video, kaya meron naman kaming discernment for you. Hindi naman kami ohnahuli tapon kaagad. Discernment, ano ang ginagawa niyo during that time,” matod ni Marbil.