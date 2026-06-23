Polis gikan nag-checkpoint giatake sa kasingkasing

Nasubo ang kapulisan sa Dakbayan sa Sugbo sa kalit nga pagtaliwan sa usa sa ilang mga personnel nga gikan sa checkpoint operation niadtong kaadlawon sa Lunes sa dalan M.J. Cuenco, Barangay T. Padilla, Cebu City.
Tungod niini, gipaubos sa half-mast ang bandila sa kampo sa Cebu City Police Office (CCPO) isip timaan sa ilang pagbangutan.
Giila ang namatay nga si Patrolman Christian Jay Palon, 28, sakop sa Parian Police Station 1 sa CCPO ug lumad nga taga Siaton, Negros Oriental.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, deputy city director for administration sa CCPO, nga nagpahigayon og motor stop operation ang mga personnel sa Parian Police Station.
Apan atol sa ilang pagpahuway pagbalik sa estasyon, nilingkod si Palon sa bangko ug nireklamo nga nagsakit ang iyang dughan.
Nagsugod usab siya og kalisod sa pagginhawa, busa gipainom siya og tubig sa iyang mga kauban.
Apan kalit siyang nakuyapan ug gidali dayon og tabang sa mga kaubang polis.
Gidala siya sa Cebu City Medical Center (CCMC) apan gideklarar siyang dead on arrival (DOA).
Gituohang giatake sa kasingkasing ang maong polis nga maoy hinungdan sa iyang kalit nga kamatayon.
Matod pa ni Oriol, tulo ka adlaw na ang nilabay nga nagreklamo si Palon og kasakit sa dughan ug kanunayng gibati nga luya, mga timailhan nga posibleng adunay seryosong problema sa kasingkasing.
Nipadangat usab og pahasubo ang CCPO ngadto sa pamilya ni Palon ug gihulagway kini nga usa ka buotan, matinud-anon ug dedicated police personnel.
Nisaad ang CCPO nga motabang sa iyang pamilya, ilabi na sa pinansyal nga panginahanglan sa mga nahibilin niyang mahal sa kinabuhi.
Nakahatag na usab og inisyal nga ayuda ang Kagamhanan sa Dakbayan sa Sugbo nga gidawat sa amahan ni Palon, kinsa anaa karon sa siyudad aron maoy modala sa lawas sa namatay ngadto sa Siaton.
Gipasabot ni Oriol nga ang CCPO kanunayng nagpahinumdom sa ilang mga personnel sa pag-atiman sa panglawas pinaagi sa hustong pagkaon ug regular nga ehersisyo aron magpabiling physically fit alang sa ilang katungdanan. /