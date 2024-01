Polis gipusil, naluwas

Usa ka sakop sa Carbon Police Station nga kabahin sa nilusad og validation bahin sa ilegal nga drugas sa Sitio Romblon, Barangay Inayawan, dakbayan sa Sugbo sa alas 9:45 sa gabii, Huwebes, Enero 18, 2024, gipusil sa suspek.

Suwerte nga nagsul-ob og bulletproof vest ang polis ug niungot lang ang bala sa vest apan dunay gamay nga nilapos nga tumoy sa bala hinungdan nga samdan sa dughan si Police Staff Sgt. Santos Catipay.

Kauban ni Catipay sa operasyon mao sila si Staff Sgt. Raymund Amacna, Staff Sgt. Donald Balansag, Police Corporal Jeffrey Alabata ug Police Corporal Johnrober Rebusa sa pagpangulo ni Police Lt. Feb Seares.

Matod pa, samtang nagla­kaw sila sa sudlonon nga bahin sa Sitio Romblon, ilang nasugatan ang suspek nga si Vince Winard Tibay Villareal, alyas Amang, 37, nagpuyo sa maong lugar. Kalit kini nga nibunot sa iyang armas dayong pamusil.

Hinuon, nasikop sa mga kauban nga polis ni Catipay ang suspek human na-trap sa sulod sa balay sa dihang nikagar ang iyang armas nga gigamit.

Nakuha sa mga polis ang kalibre .45 nga pistola ug mga pakete sa ilegal nga drugas nga motimbang og 25 gramos nga dunay balor nga P170,000.

Samtang, daling gidala si Catipay sa tambalanan ug naa na sa luwas nga kahimtang.

Nasuta sa kapulisan nga si Villareal gikan na sa Abuyog Penal Farm sa Leyte ug nakagawas human makaserbisyo sa bilanggoan sa iyang kaso nga homicide.

Mag-atubang kini karon og laing kaso.

Matod ni Police Lt. Col. Janette Rafter, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO), nga lehitimo ang maong operasyon human nakig-coordinate ang Carbon Police Station sa Inayawan Police Station subay sa nadawat nga report labot sa drug personality nga maoy nag-supply sa ilegal nga drugas sa Carbon area.

“As you know the victim is not from Station 7, niadto sila niadtong lugara in coordination sa atong kapulisan sa Police Station 7 in order to validate some illegal activities in that area particularly illegal drugs,” matod ni Rafter.

Una nang gipahimangnoan ang mga polis nga kon mo­lusad og operation, dili mo­kompyansa human sa nahitabo sa usa ka polis sa Regional PNP Drug Enfocement Unit 7 nga napusilan-patay sa drug personality sa Brgy. Kinasang-an sa milabay’ng tuig.