Polis miaplay og promosyon nagpositibo sa drugas

Nagpositibo sa paggamit og ilegal nga drugas ang usa ka polis nga nag-aplay og promosyon sa Lapu-Lapu City atol sa mandatory screening nga gihimo kaniadtong Oktubre 21, 2025.
Si Police Captain Edcel Petecio, ang information officer sa Lapu-Lapu City Police Office (LCPO), niingon sa usa ka interbyu nga ang opisyal gipaubos sa drug test sa Police Regional Headquarters isip kabahin sa mga kinahanglanon alang sa promosyon ug kini naghatag og positibo nga resulta.
Matod ni Petecio, ang pagsulay dili random apan kabahin sa standard nga proseso alang sa mga personnel nga nangita og promosyon.
Ang maong polis nag-aplay alang sa ranggo nga police staff sergeant.
Ang opisyal nadestino sa Police Station 3 sa Barangay Gun-ob, Lapu-Lapu City, wala mokuwestiyon sa resulta ug niangkon sa paggamit og ilegal nga druga.
Tungod sa iyang pagkapositibo, dili na kwalipikado alang sa promosyon.
Matod ni Petecio nga ang maong polis ipaubos sa kustodiya ug pag-monitor sa Personnel Holding and Accounting Unit, subay sa standard protocol sa mga magpositibo sa paggamit og druga.
Siya nidugang nga ang proseso sa disiplina mahimong mapadayon gawas kon ang opisyal mohangyo og confirmatory test aron hagiton ang inisyal nga resulta.
Kini nga kaso nagtimaan sa ikaupat nga police personnel sa Lapu-Lapu City nga nagpositibo sa ilegal nga druga sukad Disyembre 2024.
Gipahinumdoman ni Petecio ang mga miyembro sa pwersa sa pagpabilin sa propesyonalismo ug paglikay sa ilegal nga druga.
Ang LCPO magpadayon sa pagpahigayon og surprise drug testing isip kabahin sa ilang paningkamot sa internal cleansing. / DPC