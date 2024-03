Polis ‘milugos’ sa anak, nasikop

Gibalhug sa bilanggoan sa Liloan Police Station ang 42 anyos nga polis tungod sa reklamo nga niunay og lugos sa iyang 14 anyos nga anak nga dalagita sa makadaghan nga mga higayon.

Sumala sa biktima, wala na siya makaantos sa gihimo sa iyang amahan busa nisumbong siya sa iyang inahan nga siya gilugos sa makadaghan.

Matod sa biktima ngadto sa kapulisan, ang labing uwahi nga paglugos nahitabo sa ala una sa kaadlawon niadtong Dominggo, Marso 17, 2024, sa ilang balay sa lungsod sa Liloan, amihanang Sugbo.

Mao kini hinungdan nga ang biktima giubanan sa iyang inahan sa pagsumbong sa Liloan Police Municipal Police Station, alas 3:15 sa hapon sa Lunes, Marso 18, 2024.

Nilusad dayon ang kapuli­san og hot pursuit sa pagsikop sa suspek ubos sa kamandoan sa ilang hepe nga si Police Maj. Eric Gingoyon ug giuban ang mga personnel sa Women and Children Protection Desk (WCPD).

Unang giadto sa kapulisan sa ilang balay sa Liloan apan wa ang suspek. Ang kapulisan nakakuha og impormasyon nga ang suspek tua nisibat sa Brgy. Langub, lungsod sa Asturias, tunga-tu­ngang kasadpang Sugbo.

Nasikop sa kapulisan sa naasoy nga dapit ang suspek alas 7:00 sa gabii sa Martes, Marso 19, 2024.

Sumala sa kapulisan, positibo nga gitudlo sa biktima ang iyang amahan nga maoy nagbalikbalik og lugos kaniya.

Ang suspek gibalhug sa selda sa kapulisan sa Liloan samtang ang biktima gipaubos sa medical ug psychological eva­luation sa Vicente Sotto Memorial Me­di­cal Center (VSMMC).

Si Gingoyon nga gikahinabi sa Superbalita Cebu nagkanayon nga ang maong suspek wa madistino sa Liloan Municipal Police Station.

MANUBAG

Si Police Col. Percival Zorilla, provincial director sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), niluwat og pamaha­yag nga ang naasoy nga polis manubag niini.

“We do not tolerate wrong doings in the PNP. All members of the organization should have a moral compass to guide them in their actions,” pamahayag ni Zorilla.

Matod ni Zorilla, ang suspek mag-atubang og kaso nga incestuous rape.

DI MODUPA

Ang Police Regional Office (PRO) 7 dili modupa sa gihimong krimen sa ilang kaubang polis.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Briga­dier General Anthony Abe­rin, hepe sa PRO 7, nga ilang itratar ang maong kaso sama sa ubang nakahimo’g salaod.

“We reiterate the instruction of our regional director that there will be no sacred cow, everyone will be treated fairly kon naay sala bisan pag polis, we will file the necessary charges, administrative, criminal and civil if evidence warrant,” matod ni Pelare.

Dugang ni Pelare nga kon dunay gipasaka nga kasong kriminal sa ilang kaubang polis, mosunod usab dayon ang kaso’ng administratiba nga posibling ikataktak niini sa serbisyo.

Apan gipasabot niya nga moagi gihapon sa proseso ang tanan sama sa pagkuha sa mga ebidensya nga magpamatuod nga nakahimo og salaod ang usa ka polis.

Ang Liloan Police Station, gawas sa pag-andam og kaso nga ipasaka batok sa suspek, ang 14 anyos nga biktima ipa­ubos sa stress debriefing sa mga sakop sa Department of Social Welfare and Development (DSWD 7).

“According to the minor victim her father is a member of PNP repeatedly abused her sexually on different occasions,” matod ni Police Major Windel Abellana, information officer sa CPPO.