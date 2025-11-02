Polis mitahan, miangkon sa pagpatay ni Dignadice

Nitahan ang usa ka polis, kinsa na-assign sa Police Station 5 sa Bacolod City Police Office (BCPO), kang Brigadier General Arnold Thomas Ibay, direktor sa Police Regional Office-Negros Island Region (PRO-NIR), niadtong Nobyembre 1, 2025.
Ang pagtahan nahitabo human niangkon ang polis nga nalambigit siya sa pagkawala ug kamatayon ni Kristine Joy Dignadice sa Victorias City, kinsa gi-report nga nawala sa sayo pa.
Ang 42-anyos nga biktima gi-report nga nawala niadtong Oktubre 29 human ang iyang sakyanan nakit-an nga gibiyaan ug adunay lama sa dugo sa Sitio So-ol, Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental.
Si Ibay niingon nga ang suspek, kinsa adunay ranggo nga staff sergeant, boluntaryong nitahan sa Camp Alfredo M. Montelibano Sr. sa Bacolod City.
Gitabangan siya sa usa ka legal counsel atol sa proseso ug niangkon sa iyang kalambigitan sa pagkawala ug pagpatay sa biktima. Iyang gitino nga gitudlo dayon sa suspek ang posibleng lugar sa Hinigaran diin giingong gitago niya ang patay nga lawas sa biktima.
Human sa pagkumpisal sa suspek, nidugang si Ibay nga gihimo ang search and recovery operations sa Scene of the Crime Operatives (Soco) ug sa Special Investigation Team aron pangitaon ang patayng lawas ug makakolekta pa og dugang ebidensya.
Ang lawas ni Dignadice nakuha gikan sa usa ka kamaisan ug gidala sa Peñafiel Funeral Homes. Ang biktima, usa ka single mother, adunay 10-anyos nga anak. Gipasalig ni Ibay sa publiko nga walay cover-up sa padayon nga imbestigasyon sa kaso.
Matod ni Ibay nga ang pagtahan sa suspek usa ka dakong kalampusan ug iyang giklaro pagbalik ang pasalig sa Philippine National Police (PNP) sa pagpatuman sa integridad ug accountability sa pagdumala sa kaso.
“There will be no cover-up. We will let the evidence speak for itself. The full force of the law will be applied regardless of who is involved. Justice will be served to the victim and her family,” matod ni Ibay.
Gimando usab ni Ibay ang usa ka parallel administrative investigation aron maseguro ang transparency ug accountability sulod sa organisasyon.
“We owe it to the public we serve to demonstrate that no one is above the law. We will make sure that this case is pursued with fairness, professionalism, and compassion for the victim’s family,” asoy ni Ibay.
Matod ni Ibay nga ang PRO-NIR padayon nga nakitambayayong sa Negros Occidental Police Provincial Office ug uban pang concerned units aron maseguro nga ang tanang aspeto sa imbestigasyon madumala og insakto. Si Negros Occidental Third District Representative Javier Miguel Benitez nihangyo og paspas nga aksyon gikan sa Department of Justice (DOJ), Department of the Interior and Local Government (DILG), PNP, Office of the Ombudsman, ug Commission on Human Rights (CHR) bahin sa brutal nga pagpatay ni Dignadice. / MAP