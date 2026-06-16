Polis na-anghelan sa dihang gidunggab og gi-icepick

Naka-hospital arrest ang usa ka libud-suroy human nisuway og dunggab sa usa ka polis nga niresponde sa report bahin sa usa ka tawo nga nagdala og icepick duol sa Il Corso sa South Road Properties (SRP), Barangay Mambaling, Dakbayan sa Sugbo, niadtong alas 12 pasado sa udto sa Hunyo 16, 2026.
Giila lang ang suspek nga si “Mr. X,” samtang ang polis nga nalambigit sa insidente mao si Patrolman Glenbert Tapil Pelarion, nga na-assign sa CMFC-SRP Border Control.
Base sa imbestigasyon sa Mambaling Police Station, usa ka concerned citizen ang niduol kang Patrolman Pelarion ug sa iyang mga kauban aron i -report nga adunay lalaki nga nagdala og dakong bato ug ice pick ug nangita og away sa maong lugar.
Tungod niini, niresponde si Patrolman Pelarion uban nilang Patrolman Gretch Lyrr Mocoy Floteña, Patrolman June Darel Jamco ug Patrolman Kim Ryan Baquial Neri.
Sa pagduol ni Patrolman Pelarion sa suspek, kalit kining nidunggab tumong sa tiyan. Apan wala maduslak pag-ayo tungod kay nitaroy ang icepick sa iyang gisul-ob nga bandolier vest.
Matod sa kapulisan, nisuway pag-usab og dunggab ang suspek ngadto kang Patrolman Pelarion.
Tungod niini, ug aron mapanalipdan ang iyang kaugalingon ug ang ubang tawo nga posibleng madamay, napugos ang polis sa pagpabuto sa iyang service firearm.
Naigo sa tuong bitiis ang suspek nga maoy hinungdan sa iyang pagkadakop.
Dali siyang gidala sa tambalanan aron matambalan ug sa pagkakaron naka-hospital arrest samtang giandam ang kasong Attempted Homicide batok kaniya.
Gihulagway si Mr. X nga adunay suliran sa pangisip. /