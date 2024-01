Polis nagduwa og cellphone, ‘gilabay’

Mao kini hinungdan nga siya gipalabay o gipadestino gilayon siya sa laing probinsya sa Central Visayas.

Gitug-an ni Aberin nga sa wala pa gipakatap ang mga polis, nimando na siya nga kinahanglan nga alerto kanunay apan dunay usa nga wala nisunod.

Nipasabot ang heneral nga ang tumong ug tuyo sa pagpakatap sa mga polis sa kadalanan aron mapatuman ang kahusay ug kalinaw sa mga kalihukan sa Sinulog.

“Paala-ala lang sa mga polis na na de-deploy, I have already ordered the relief of one PNP personnel who was caught playing his cellphone yesterday. Para hindi na po pamarisan ay binigyan po natin ng sample ang isang nahuli na i-relieve po siya from pre­sent assignment and reassigned to other provinces so that in the coming days, yung ma di-deploy po kasi ang concentration po talaga is to keep the peace,” matod ni Aberin.

Dugang niya nga kon ang usa ka polis nga gi-deploy kanunay magduwa sa iyang cellphone, dili na niya mabantayan ang iyang palibot ug posibling dunay motumaw nga krimen.

Giangkon sa PRO 7 director nga andam na sila sa pagha­tag og seguridad. Gani iyang mando mao ang kaagresibo ug kaalerto kanunay samtang nakabantay.

Gawas sa kapin sa lima ka libo ka mga uniformed personnel nga ipakatap, duna say mga polis nga nakasibil­yan nga ang trabaho mao ang pagpangita sa mga dayo nga notadong kriminal nga naa sa Sugbo aron mamiktima sa mga deboto.

Way nadawat nga hulga sa seguridad ang PRO 7 sa mga kalihukan sa Sinulog 2024 apan wala sila mo­kom­pyansa.