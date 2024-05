Polis nakapusil human ‘gihan-an og dunggab’

Nabalhug sa custodial facility sa Pamplona Police Station sa Negros Oriental Police Provincial Office ang usa ka police major nga gitumbok nga nipusil sa usa ka lalaki nga giingong hubog sa Brgy. Balayong, lungsod sa Pamplona, Negros Oriental, alas 5:40 sa Biyernes sa hapon, Mayo 24, 2024.

Ang suspek giila nga si Police Major Ricky Dacotdacot, 50, taga San Jose, Negros Oriental, kasamtangan nga nadestino sa Regional Police Holding Admin Unit 7 isip non-duty status (NDS).

Giingong moretiro na sa mosunod nga mga buwan si Dacotdacot hinungdan nga siya nag NDS. Ang biktima giila nga si alyas Ricky, hingkod, nagpuyo sa dapit diin nahitabo ang pagpamusil.

Sa imbestigasyon sa kapulisan sa Pamplona, nasuta nga ang biktima nakainom ug giingong nagpasingit og estorya sa police major.

Giingon nga nipakita ang biktima og kutsilyo ngadto sa suspek ug giingong nihana pa og dunggab nga tungod ini, siya giunhan ni Dacotdacot og pusil.

Dali nga gidala ang biktima sa Urgent Care Clinic nga nahimutang sa dakbayan sa Tanjay, Negros Oriental.

Matod ni Police Lieutenant Stephen Polinar, information officer sa NOPPO, nga kini nga mga detalye base sa mga pamahayag sa suspek apan kuhaon usab nila ang pamahayag sa biktima.

Lakip sa ilang subayon kon ang biktima ug suspek duna bay daan nga panagbingkil sa wala pa ang hitabo.

“Kana ginalantaw pa nato na if there is a history sa ilaha, if naay long standing nga mga feuds or naay panagbikil nga nahitabo in the past nga nag-prompt aning victim nga mag-abot sila didto sa suspect. Under investigation pa na nato karon,” matod ni Polinar.

Giandam na sa Pamplona police station ang kasong frustrated homicide batok kang Dacotdacot.