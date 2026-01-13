Polis nanunggab sa iyang kauban sulod sa Kampo Crame

Usa ka polis nga gipaubos sa restrictive custody tungod sa kaso sa pagpangawat ang nanunggab sa iyang kaubang polis sulod sa national headquarters sa Kampo Crame, Quezon City niadtong Martes, Enero 13, 2026.
Sa usa ka report, ang Anti-Organized Crime Unit niingon nga samtang nangandam para sa gikatakdang preliminary investigation sa Quezon City Prosecutor’s Office, ang biktima nisulod sa kusina aron mamahaw.
Nisulod usab ang suspek sa kan-anan ug sa kalit lang nibunot og kutsilyo.
Gigakos sa biktima ang suspek sa tinguha nga mapugngan kini, apan siya na hinuon ang gidunggab sa buko-buko.
Ang biktima gidala dayon sa PNP General Hospital (PNPGH) aron matambalan.
Sa pagkakaron, padayon siyang giobserbahan tungod sa kadaghan sa dugo nga nawala kaniya.
Ang suspek gipapriso samtang nagpaabot sa administratibo ug kriminal nga imbestigasyon.
Matod sa mga imbestigador nga sa wala pa mahitabo ang insidente, namatikdan nga kalit nga nausab ang lihok sa suspek.
Ang biktima ug ang suspek gipaubos sa restrictive custody niadtong Disyembre 2025, uban sa upat pa ka mga police personnel tungod sa pasangil nga pagpangawat og P13 million nga kantidad sa cash evidence nga nasakmit gikan sa usa ka ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operator (Pogo) sa Bagac, Bataan niadtong 2024. / TPM / SunStar Philippines