Polis nga di motangtang sa iyang patik taktakon

Mohimo og inventory ang Police Regional Office 7 sa tanang uniformed ug non uniformed personnel su­bay sa kamandoan sa Camp Crame pagsusi kon duna bay polis nga naay mga tattoo o patik sa lawas.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas, nga ang memorandum circular 2024-23 nga giaprubahan niadtong Marso 19, 2024 dunay proseso nga tumanon.

Tahasan ang tanang city ug provincial police office sa pagtan-aw sa lawas sa tanang mga personnel kon duna bay mga tattoo nga angay nga papason, ilabi na kadtong dili matabunan sa ilang uniporme.

Giklaro hinuon ni Pelare nga ang Philippine National Police dili supak sa tattoo.

Gani kadtong mga polis nga dunay tattoo nga matabunan ra sa ilang uniporme mamahimong dili na papason.

Apan kinahanglan nga mo­lu­wat kini og affidavit ug moangkon nga duna siya niini ug mosaad nga dili na kini dugangan pa.

“Of course what we are going to do here in PRO-7 is to make sure that nga ang palisiya sa PNP maimplementar. So, part of that is inventory ug kadtong naay mga tattoo nga natago sa uniform, da­pat mag execute nag affidavit tong naay tattoo,” matod ni Pelare.

Nipasabot si Pelare nga sukad pa kaniadto ang PNP estrikto sa pagdawat sa mga aplikante nga mosulod sa pagkapulis.

Usa sa rekisitos sa mga mo apply nga hangtod karon gipatuman gihapon mao nga ang aplikante kinahanglan nga walay tattoo sa lawas. Apan ang uban kon makasulod na sa serbisyo diha na sila magpa tattoo.

Nibahad ang PRO-7 sa ilang mga personnel nga magdumili sa pagsunod sa kamandoan mamahimo’ng mag-atubang og kasong administratiba.

Ang mga tattoo nga hugot nga gidili sa PNP mao ang extremist tattoo, ethnically or religious discriminatory and offensive, indecent, sexist ug ang associated to “prohibited or unauthorized.”/ AYB