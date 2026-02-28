Polis nga 'hubog' nakaligis

Nalandig sa tambalanan ang magtiayon human nga motorsiklo nga gisakyan nabanggaan sa laing motor nga gimaneho sa usa ka polis nga giingong nakainom.
Ang maong insidente nahitabo alas 5:02 sayo sa buntag, Biyernes, Pebrero 27, 2026, sa dalan P. Del Rosario, atubangan sa usa ka unibersidad, Barangay San Antonio, Dakbayan sa Sugbo.
Giila ang magtiayon nga silang Rodielo Ofquira, 37, ug Janet Candado, hingkod, mga residente sa Barangay Kamputhaw, Dakbayan sa Sugbo.
Ang magtiayon paingon unta sa ilang trabaho nagbiyahe southbound apan tungod sa hitabo wa kini makalahos sa ilang duty kay gidala sa ospital.
Samtang ang nakabangga usa ka polis nga nagranggo og patrolman nadestino sa Cebu City Moblie Force Company (CMFC).
Sa inisyal nga imbestigasyon way napakita nga lisensya ang maong polis gawas lang sa student-driver’s permit (SP).
Sa nahipos nga kasayuran sa Traffic Enforcement Unit (TEU) base sa kuha sa CCTV, niaginod na sa pagpadagan ang motorsiklo nga gisakyan sa magtiayon sa dihang stop ang traffic signal sa intersection sa Junquera St., P. del Rosario, apan ang nagsunod nga motorsiklo gihulagway nga kusog ang pagpadagan ang nibangga sa magtiayon.
Sa kakusog sa impact, nalagpot ang magtiayon ingon man ang polis hinungdan sa ilang pagkaangol.
Samtang nasayran nga niadtong Sabado, Pebrero 28, makagawas na ang mga biktima sa ospital samtang ang polis ang nagpabilin sa tambalanan tungod kay nagkinahanglan og operasyon sa iyang kamot ug tiil nga giingong nabali.
Kasong Reckless Imprudence Resulting to Damage to Property and Physical Injuries ang atubangon sa maong polis. / JDG