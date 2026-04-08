Polis nga igo lang ‘mitabang’ sa hubog gidunggab hinuon

Patay ang usa ka hubog nga helper sa autoshop human napusilan sa usa ka off-duty nga polis nga iyang gidunggab samtang siya ihatod unta sa terminal, kaadlawon sa Miyerkules, Abril 8, 2026.
Nakabsan sa kinabuhi sulod sa Cebu City Medical Center (CCMC) ang suspek nga giila nga si Gilbert Mugas, hingkod ug lumad nga taga Mabinay, Negros Oriental.
Samtang ang biktima mao si Police Master Sergeant Celso Gonzales Rivera Jr., sakop sa Cebu Police Provincial Office (CPPO).
Base sa imbestigasyon sa Parian Police Station, nagsugod ang insidente sa usa ka gasoline station sa Banilad. Nakadawat og tawag si PMSg Rivera gikan sa iyang igsuon mahitungod sa usa ka lalaki nga nag-wild tungod sa kahubog.
Imbes nga dakpon, naluoy ang polis ug ang iyang mga kauban.
Gipasaka nila si Mugas sa ilang sakyanan ug ihatod unta sa Cebu South Bus Terminal aron makapauli kini sa iyang gipuy-an.
Apan pag-abot sa eskina sa dalan Sikatuna ug Imus Road, Barangay Day-as, kalit lang nikuot og kutsilyo ang suspek ug gidunggab si Rivera sa dughan.
Nahitabo ang komosyon sulod sa sakyanan hangtod nga napugos ang biktima sa pagpusil sa suspek sa tiyan aron mapugngan kini.
Dali nga gidala ang duha sa tambalanan, apan gideklarar nga patay si Mugas.
Si Rivera kasamtangan pa nga nagpaalim sa iyang samad.
Matod ni Police Lieutenant Colonel Franco Rodulf Oriol, information officer sa Cebu City Police Office (CCPO), wala marekisa sa mga polis ang suspek sa wala pa kini gipasakay tungod kay good intention lang ang ilaha nga maluoy ug ihatod kini.
“Ilaha ning gihangyo nga mosakay na lang kay ilang ihatod aron makapauli. Wala sila magdahom nga pag-abot sa maong lugar, kalit lang ni siya nanunggab ug naigo sa dughan kining atong polis,” matod ni Oriol.
Dugang ni Oriol, gawas kang Rivera, duna pa’y laing kauban ang polis nga naangol usab sa maong komosyon.
Gisusi sa kapulisan ang mga kuha sa CCTV sa palibot aron hingpit nga makompirmar ang tibuok detalye sa maduguong insidente. /