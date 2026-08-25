Polis nga iyaan sa suspek sa Tacloban shooting, kasohan

Ang Office of the City Prosecutor sa Tacloban City mirekomendar sa pagpasaka og mga kaso batok sa usa ka policewoman may kalabutan sa insidente sa pagpamusil niadtong Hunyo 22, 2026, sa San Jose National High School, diin tulo ka estudyante ang namatay ug 20 ang naangol.
Matod ni Department of Justice (DOJ) Spokesperson Polo Martinez, ang buhatan sa piskal nirekomendar sa pagpasaka og kasong reckless imprudence resulting in multiple homicide and physical injuries batok kang Police Staff Sergeant Arla Ray Pacencia, ang iyaan sa usa sa mga menor de edad nga suspek sa maong pagpamusil.
“The recommendation follows the preliminary investigation conducted on the complaint filed by parents and students of San Jose National High School, in connection with the shooting incident
involving a Child in Conflict with the Law,” matod ni Martinez.
Sumala niya, ang mga kaso ipasaka sa Family Court sa Regional Trial Court sa Tacloban City.
Ang pagpamusil giingong naglambigit sa duha ka estudyante nga nag-edad og 14 ug 15, kinsa namusil sulod sa eskwelahan.
Ang mas bata nga suspek gikatahong nigamit og armas nga gipanag-iya ni Pacencia.
Giingong mas daghang bala ang iyang gipabuto itandi sa mas magulang nga suspek, kansang armas nag-jam human sa una o ikaduhang pagpabuto.
Una nang niingon si Pacencia nga ang iyang pag-umangkon nisulod sa iyang balay ug nikuha sa iyang service firearm nga matod niya gitago sa usa ka naka-lock nga drawer. / TPM /SunStar Philippines