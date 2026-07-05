Polis nga mag-atubang og kaso, tabangan

Gawas sa tabang sa medikal ug lubong, duna nay madawat nga legal ug travel assistance ang mga aktibong polis nga mapasakaan og kaso gumikan sa pagtuman sa ilang trabaho.
Kini human gilusad sa Public Safety Mutual Benefit Fund Inc. (PSMBFI) ang ilang labing bag-ong programa alang sa ilang mga miyembro sa tibuok nasod.
Mipasabot si Benjamin Santos nga nasayod siya kon unsa ka lisod sa usa ka personnel kon mapasakaan og kaso tungod lang kay mituman sa iyang mandato, hinungdan nga gilusad ang maong programa.
“Basta in line of service, then they are entitled to receive P20,000. Sa amin, parang tulong sa pang-bayad ng lahat ng expenses—sa attorney's fee at ang attendance sa kanilang activities,” matod ni Santos.
Gawas sa legal fee, mohatag sab og ayuda ang PSMBFI sa mga polis nga motambong og hearing sa korte, ilabi na kon ang maong personnel gihimong prosecution witness.
Kon sulod lang sa siyudad ang hearing, duna silay madawat nga P1,500 nga assistance, samtang moabot usab ngadto sa P8,000 kon layong dapit ang ilang tambongan.
Matod ni Santos, dili matapos ang trabaho sa polis inig kahuman sa operasyon kay kasagaran magpadayon kini sa mga korte.
"Behind that member is a family waiting at home—a spouse, a parent, or children who worry about the trip, the expenses, the safety of their loved one, and when support will arrive. Through this Travel Assistance Portal, we want every qualified member to feel that they are not carrying that burden alone. We want them to know that help is within reach, that the process is clear, and that PSMBFI is ready to respond with greater speed, understanding, and care," dugang sa kanhi hepe.
Aron mas mapadali ang proseso, gipailaila sab ni Santos ang ilang bag-ong portal nga gigiyahan sa gitawag nga "FEA framework" o ang Faster, Easier, and Accessible. / AYB