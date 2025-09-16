Polis nga ‘mikulata’ sa iyang asawa, gi-detain

Wala na kaagwanta ang asawa human siya gihimong punching bag sa iyang bana nga polis, iya kining gireklamo sa police station hinungdan nga gibilanggo ang suspek.
Base sa reklamo nga nadangat sa Samboan Police Station, ang pagpangulata nahitabo niadtong kaadlawon sa Martes, Septiyembre 16, 2025, sa Barangay Poblacion, Lungsod sa Samboan, Lalawigan sa Sugbo.
Ang polis nga gireklamo nagranggo og Police Senior Master Sergeant, 47, sakop sa Samboan Police Station samtang ang reklamante mao ang 44-anyos niya nga misis.
Nasayran nga boluntaryo nga nitahan sa iyang kaugalingon ang maong polis sa dihang niresponde ang iyang mga kauban.
Sa inisyal nga imbestigasyon, nanawag ang biktima sa police station nga nangayo og pakitabang sa reklamo nga siya gikulata sa iyang bana, hinungdan nga girespondehan.
Asoy sa asawa nga gisumbag siya sa suspek tumong sa wala nga bahin sa iyang nawong sa makadaghang higayon.
Wala pa makontento, gikumot iyang buhok ug giguroy pagawas sa ilang balay.
Sa dihang nakagawas na, gibagnos pa ang nawong sa biktima ngadto sa sementado nga paril.
Away pamilya ang hinungdan sa maong pagpangdagmal ug wala na idetalye sa desk officer nga nakatubag sa Superbalita Cebu ang tinuoray nga hinungdan tungod kay ang imbestigador sa maong kaso dili available niadtong tungora.
Atol sa pagsuwat sa balita, gipaabot ang asawa nga mobalik sa istasyonan nga nagpakurasyon sa iyang nahiaguman nga bun-og aron nga hingpit nga kapasakahan og kaso ang iyang bana nga polis.
Mag-atubang og kasong kalapasan sa Republic Act No. 9262, o mas naila nga Anti-Violence Against Women and Their Children Act of 2004 ang maong polis nga bana. / GPL