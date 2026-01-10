Polis nga mikulata’g PWD mi-surrender

Gibalhog sa selda ang usa ka polis human makuhaig video sa CCTV ang pagpa-ngulata ug pagpanggulat niini sa usa ka Person with Disability (PWD) sa Sityo Marason, Barangay Labangon, Lungsod sa Tabogon, niadtong Biyernes sa hapon, Enero 9, 2026.
Giila ang suspek nga si Police Corporal Roel Pepito, nadestino ra usab sa Tabogon Municipal Police Station. Ang biktima giila nga si Genesis Garcia, usa ka hamtong nga residente sa maong lugar.
Matod sa biktima, samtang nagmotor siya pauli sa ilang balay, kalit siyang gi-overtake sa suspek. Pag-abot sa atubangan sa Barangay Hall, gibabagan siya sa polis ug gisukmag sa apapangig.
Bisag natumba na ang biktima, wala mohunong ang polis sa pagdagmal ug gitionan pa kini og armas.
Usa ka kabanay sa biktima ang nisuway sa pagpugong, apan ang rason sa maong polis mao nga nalakip kuno si Garcia sa listahan sa mga nalambigit sa ilegal nga drugas.
Nidako ang maong isyu human gi-upload sa usa ka concerned citizen ang CCTV footage sa Facebook. Pagkakita ni Police Colonel Abubakar Mangelen, ang Provincial Director sa Cebu Police Provincial Office (CPPO), dinaliang gimanduan ang hepe sa Tabogon nga si Police Captain Dublin Tabares sa pagdakop sa maong polis.
Nianang gabhiona, nitahan sa iyang kaugalingon si Pepito. Gitugyan dayon ang iyang “service firearm” samtang gihikay ang mga kasong kriminal ug administratiba batok kaniya.
Gikondenar ni Col. Mangelen ang gihimo sa iyang sakop. Matod niya nga ang mga abusado, bayolente, ug walay disiplina nga polis walay lugar sa organisasyon, ilabi na kadtong modapat sa mga huyang sama sa PWD.
Gipaniguro sa opisyal nga mosunod sa saktong proseso ang kaso ug manubag ang polis sa iyang binuhatan.
Matod ni Mangelen, ang binuhatan ni Pepito dili simbolo sa kinatibuk-ang kapulisan sa Sugbo kinsa nagtinarong ug duna’y dedikasyon sa serbisyo. / AYB / GPL