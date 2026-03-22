Polis nga naangol atol sa pinusilay, gipasidunggan

Gipasidunggan ang usa ka polis nga naangol atol sa nahitabong high-risk law enforcement operation sa Sityo Boloc-Boloc, Barangay Sangat, lungsod sa San Fernando sa Sabado sa hapon, Marso 21, 2026.
Si Police Patrolman Kim Ceniza Villaraiza, 28, sakop sa Regional Mobile Force Battalion (RMFB)-7 nakaangkon og samad pinusilan sa ilok atol sa sinukliay sa bala tali sa suspek nga si Jay Niño Castañares, 44, nga nagpuyo sa maong lugar.
Uban ni Villaraiza ang mga personnel sa San Fernando Municipal Police Station sa pagpangulo sa hepe niini nga si Police Major Michael Gingoyon, Carcar City Police Station, Naga City Police Station, 2nd Provincial Mobile Force Company ug ang RMFB 7.
Bisan kon samaran na, si Villaraiza nipakita sa iyang kaisog pinaagi sa wala paghawa sa iyang nahimutangan aron mahatagan og proteksyon ang mga molupyo sa palibot.
Dali siya nga gidala sa Carcar Provincial Hospital nianang pagka alas 4:00 sa hapon.
Human mahatagan og tambal, gibalhin kini sa tambalanan sa dakbayan sa Sugbo aron maoperahan.
Sa wa pa ang pinusilay, nianang pagka alas 10:00 buntag sa maong adlaw unang gipusil ni Castañares ang vendor sa gulaman o nailhan nga chololot si Emilio Miñoza Sabroso, taga Barangay Greenhills sa maong lungsod, tungod sa iyang pagduda nga usa kini ka police asset.
Tumong sa ulo gipusil si Sabroso resulta sa iyang kamatayon, hinungdan nga gi-report sa kapulisan ang nahitabo.
Atol sa pagresponde sa kapulisan, inay nga mosurender namusil na hinuon ang suspek ug nilanog ang sagunson nga buto sa armas sa dihang nibawos ang mga awtoridad.
Usa sa mga sakop sa RMFB 7 nga si Patrolman Villaraiza ang naigo sa iyang ilok.
Si Police Colonel Abubakar Mangelen Jr., ang hepe sa Cebu Police Provincial Office, midayeg ni Villaraiza sa bayanihon nga taras nga gipakita niini.
“The courage displayed by our wounded officer embodies the true spirit of service and sacrifice. In the face of imminent danger, he stood firm to protect others. We honor his bravery and assure him and his family of our full support as he recovers,” matud ni Mangelen.
Gihimug-atan sa kapulisan sa probinsya sa Sugbo nga ang nahitabo ni Villaraiza mao ang tinuod nga sagubangon sa mga polis sa matag higayon nga anaa sila sa trabaho. / AYB