Polis nga 'nanamal' og mga bata, kasuhan

Giandam na sa kapulisan sa dakbayan sa Sugbo ang kasong criminal batok sa usa ka polis nga nadestino sa lungsod sa Compostela nga gi-augment alang sa seguridad sa Pasigarbo sa Sugbo.

Ang maong polis gireklamo sa mga contingent sa Compostela human sila dapati sa maong polis nga nagranggo og police corporal nga nabalhog na karon sa Guadalupe Police Station. Una nang mipakatap sa social media nga nangayo og tabang sa Guadalupe Police Station ang choreographer sa Compostela nga gi dagmalan ang iyang dancers nga gipahiluna sa Guadalupe Elementary School niadtong Sabado sa gabii, Agusto 24, 2024.

Gikan, matod pa nagpraktis ang maong mga bata ug nagabhian sila sa pag-abot sa ilang billeting area sa Guadalupe Elementary School ug nangaligo ang uban samtang nangaon usab ang kadtong gipang gutom.

Samtang ang uban nga gipangkapoy nidiretso na kini sa pagkatulog aron dili sila maluya inig ka buntag.

Apan kalit matod pa nga nagpatawag og company call alang sa himuon nga orientation ug instructions ug nalangay ang pipila ka mga dancers tungod kay naligo kini daan samtang ang mga props men nangaon pa usab. Sa dihang nangabot na ang maong dancers kalit lang sila nga gi bunalan sa police gamit ang kahoy bisan mirason sila nga nangaligo pa sila nga maoy hinungdan nga nalangay.

Tungod sa kakusog sa bunal daghan ang nanghilak ilabi na sa mga bata lakip na kadtong nakasaksi sa hitabo nagpunay og hilak.

Ang hepe sa Guadalupe Police Station nga si P/Major Miles Damoslog nagkanayon nga base sa gitug-an sa maong polis, ang dancers ug uban kanila gihulagway niya kini nga mga gahi'g ulo nga tungod ani ang organizers magpatabang kaniya.

"Supposedly hindi naman talaga trabaho ng pulis yun dahil sa security lang sila pero dahil assigned din sila sa Compostela kaya pinagbigyan na lang na tumulong tawagin yung contingents dun na napalo at nasaktan ng pulis yung mga ibang contingents. Accordingly, sabi ng suspect mahirap daw talaga sila pasunurin kaya nya nagawa yun," matod ni Damoslog.

Si Police Lieutenant Colonel Janette Rafter, deputy city director for administration sa Cebu City Police Office (CCPO), nga nakaandam na ang kaso nga ilang ipasaka sa korte apan gipaabot pa usab nila ang mga complainant.

Ang Police Regional Office 7 pinaagi ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa kapulisan sa Central Visayas nagkanayon nga mohimo usab og imbestigasyon ang PRO-7 sa kasong administratiba nga atubangon sa ma­ong polis.

Apan iyang gipahibawo nga ila usab nga paminawon ang rason sa maong police nganong nabuhat niya ang maong pagpasakit sa dancers.

"PRO 7 will not condone any violation of law committed especially by our police officers but of course we will also give him a chance to defend himself we will hear his side of the story para makakuha gyud tag komprehensibo nga facts and circumstances para ma-guide pud ang atung desisyon," matod ni Pelare./AYB, DVG