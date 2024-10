Polis nga ‘nangulata’ giimbestigar sa LCPO

Nihimo na og imbestigasyon ang Lapu-Lapu City Police Office (LCPO) sa pasangil nga nangulata ang mga police personnel sa Station 4 sa usa ka criminology student human matod gitumbok nga nakahimo'g krimen.

Sa post sa iyang social media account ni Mayor Junard 'Ahong' Chan nga iyang nasuta nga walay kamatuoran nga nakahimog krimen ang maong biktima nga si alyas Eric.

Bun-og sa kalawasan ang nahiagoman ni Eric nga maoy hinungdan nga ang mayor na ang nangunay sa pagsusi niini ug nibisita sa tambalanan diin kini gi-admit sa kabanay.

Nipasalig ang mayor nga mahatagan og hustisya ang nahitabo kang alyas Eric ug mapanubag ang nagdagmal sa biktima.

Alang kang Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare, spokesperson ni Police Brigadier General Anthony Aberin, hepe sa Police Regional Office (PRO) 7, nibutyag nga nagpaabot nalang sila sa resulta sa gihimo sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu.

Gipasalig ni Pelare nga ang PRO 7 pinaagi sa hepe niini nga dili nila duphan ang sayop nga nahimo sa ilang mga personnel kung mamatud-an nga sad-an sa ilang nahimo.

"Kung mapamatud-an kining mga polisa will be charge administratively and probably criminally if evidence warrant but of course that is after a thorough investigation, tagaan una sila og opportunity pud nga mopadayag pud sa ilang story," matod ni Police Lieutenant Colonel Gerard Ace Pelare.

Giklaro hinuon ni Pelare nga kung makita sa imbestigasyon sa hepe sa kapulisan sa Dakbayan sa Lapu-Lapu nga sad-an ug kinahanglan nga parelibohan sa katungdanan, ila kining buhaton. / AYB